Neuer Beachvolleyballplatz soll noch mehr Mitglieder beim SV Halde/Oberwang anlocken

Frischen Wind im Verein wünscht sich der SV Halde/Oberwang in Kempten. © SV Halde/Oberwang

Kempten - „Wir wünschen uns frischen Wind im Verein“, so der Vorsitzende des SV Kempten Halde/Oberwang (ehem. Postsportverein), Christian Liebers. Mit einer teilweise neuen Führungsmannschaft möchte der Sportverein neue Sportler, sowie aktive und inaktive Mitglieder gewinnen. „Dabei soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen“, so Peter Schindele, der stellvertretende Vorsitzende.

Der neue Tennis-Abteilungsleiter Hubert Geiger ist stolz darauf, dass die vier Tennisplätze professionell überholt wurden. „Für Vereinsmitglieder bieten wir einen Tennistrainer an, mit dem nicht nur die Jugend die Möglichkeit hat, den Tennissport von Grund auf zu erlernen“, so Geiger. Am Samstag, 8. Juli (10.30 Uhr Auslosung im Vereinsheim), findet ein offenes Tennis(gaudi)turnier statt, an dem auch Gäste teilnehmen dürfen. Es werden nur Doppel gespielt, die ständig neu ausgelost werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Sieger erhält einen Wanderpokal, der im Vereinsheim verbleibt. Anmeldungen zur Tennisabteilung oder zum Turnier (bis 5.7.) unter 0160/7540818 oder direkt im Vereinsheim.

Die Abteilungen des SV Halde/Oberwang

Die 220 Mitglieder des Vereins sind auf folgende Abteilungen verteilt: Fußball – Piloxing (Mischung Pilates und Boxen) – Salsation (Dance Fitness) – Bujinkan Dojo (Kampfsport) – Damengymnastik – Tischtennis. Nähere Auskünfte über Trainingszeiten etc. gibt’s im Vereinsheim (Mittwoch Ruhetag). Einen Mitgliederzuwachs erwartet der Vorstand durch Eröffnung eines Beachvolleyballplatzes, der in Planung ist.

Zum Verein gehört ein öffentliches Vereinsheim mit Sonnenterrasse, das Peter Schindele und Claudia Eß gepachtet haben. Täglich (Mittwoch Ruhetag) gibt es einen preiswerten Mittagstisch und gepflegte Getränke. In den Sommermonaten wird jeden Dienstag ab 18 Uhr für die Mitglieder und für Gäste auf Holzkohle gegrillt und es gibt es dabei Livemusik.

Der SV Halde/Oberwang befindet sich in der Kurt-Blaschke-Straße 7 (hinterm Eisstadion). kb