Neuer Leiter bei der Polizeiinspektion Kempten

Von: Jörg Spielberg

Marcus Hörmann (l.) wechselt an die Spitze des Sachgebiets Ordnungs- und Schutzaufgaben, Sven-Oliver Klinke (r.) wird die Leitung der PI Kempten übernehmen. © Spielberg

Kempten – Manchmal sind es unscheinbare Ereignisse, die in ihrer Folge Wirkmächtigkeit entfalten und weitere Ereignisse nach sich ziehen. So im Fall des Leiters des Sachgebiets Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr Michael Keck der PI Kempten.

Der wurde im Februar stolzer Vater und wechselte vor diesem Hintergrund an die Spitze der Polizeiinspektion (PI) Neu-Ulm. Somit waren personelle Umbesetzungen bei der PI Kempten von Nöten. Diese Rochaden wurden mit einem spontan angesetzten kleinen Festakt im Staatlichen Bauamt gewürdigt. Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner erklärte die Gründe für die Rochade. Der Personalwechsel sei Ausfluss einer internen Umstrukturierung.

Der bisherige Leiter der PI Kempten, Polizeidirektor Marcus Hörmann (43), wechselt an die Spitze des Sachgebiets Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr in der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums, ihm folgt Polizeidirektor Sven-Oliver Klinke (43) nach, der bislang das Sachgebiet Einsatzzentrale leitete. Dieses wird künftig von Polizeioberrat Christian Owsinski geleitet. Diese personellen Änderungen liefen auch über den Schreibtisch von Strößner, die die Umbesetzungen, respektive Beförderungen, wie folgt kommentiert: „Die Polizeiinspektion Kempten war die letzten vier Jahre in guten Händen. In diese Zeit fielen unzählige große Einsätze […]. Es war für mich daher die folgerichtige Entscheidung, mit Marcus Hörmann einen polizeilichen Praktiker, der auf eine große Einsatzerfahrung zurückblicken kann und dem das Sachgebiet bereits bekannt ist, nun als Leiter mit der präsidialweiten Koordination schutzpolizeilicher Aufgaben zu betrauen.“

Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Kempten

Zur Personalie Sven-Oliver Klinke: „Mit der Notrufnummer ‚110‘ ist die Einsatzzentrale eines der Herzstücke unseres Präsidiums. Dass die Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei Gehör finden und unsere Einsatzkräfte an 24 Stunden rund um die Uhr schnell und koordiniert agieren können, ist nicht zuletzt Sven-Oliver Klinke zu verdanken, der das Sachgebiet Einsatzzentrale mit großem Engagement und Organisationsgeschick vertrat. Die PI Kempten bekommt mit ihm einen vielseitigen neuen Leiter, der entschieden für die polizeilichen Belange eintritt.“

3. Bürgermeisterin Kemptens Erna-Kathrein Groll bedankte sich für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Kempten. „Die Bürger und die Verwaltung dieser Stadt schätzen die professionelle, unaufgeregte Arbeit ihrer Polizei, die stets bemüht ist, im Guten einen Weg zu finden.“ Das haben die Hauptakteure der PI Kempten u.a. bei der Bewältigung der Corona-Krise unter Beweis gestellt, so Groll.