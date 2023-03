Tag der Ausbildung 2023 beim Klinikverbund Allgäu in Kempten

Ausbildung in der Pflege hautnah erleben am Tag der Ausbildung 2023 mit Übungspuppen, die im Rahmen der schulischen Ausbildung zum Einsatz kommen. © Klinikverbund

Kempten - Am Samstag, 11. März, gibt es wieder die geballte Berufsinformation beim Klinikverbund Allgäu. Dann ist Tag der Ausbildung mit vielen Infos, spannenden Praxisbeispielen und 13 Berufen im Portrait.

Bewerben mit dem Zwischenzeugnis – doch welcher Beruf passt zu mir? Die Auswahl an Ausbildungsberufen ist tatsächlich riesig und oft ist gar nicht klar, welche Aufgaben eigentlich dahinterstecken. Einblicke in gleich 13 Berufe gibt es deshalb beim Tag der Ausbildung des Klinikverbunds Allgäu, der am morgigen Samstag, 11. März 2023, von 9 bis 13 Uhr im Ärztehaus am Klinikum Kempten stattfindet.

Hier gibt es jede Menge Informationen zu den vielfältigen Ausbildungsberufen des Verbundes in den Bereichen Pflege und Medizin, Verwaltung sowie Technik. Vor Ort werden Auszubildende zudem aus ihrem Arbeits- und Schulalltag berichten. Einen Blick hinter die Kulissen bekommen interessierte Schülerinnen und Schüler bei Hausführungen in den Ambulanten OP sowie in die Pathologie. Zudem wartet ein Gewinnspiel mit tollen Preisen auf die Besucher vor Ort.

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.klinikverbund-allgaeu.de.

Ausbildungsberufe im Klinikverbund Allgäu

Der Klinikverbund Allgäu ist einer der größten Arbeitgeber in der Region und bietet insgesamt über 400 Ausbildungsplätze in den folgenden Berufen an: Pflegefachfrau/-mann, medizinisch-technische/r Radiologie- und Laboratoriumsassistent/in, medizinische/r Fachangestellte/r, operationstechnische/r und anästhesietechnische/r Assistent/in, Pflegefachfrau/-mann mit Schwerpunkt Kinderkrankenpflege, Hebamme/Entbindungspfleger, Kauffrau/-mann für Gesundheitswesen sowie Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik und Fachinformatiker/in mit Fachrichtung Systemintegration. Ab April 2023 ist zudem die Ausbildung zum/zur Pflegefachhelfer möglich.