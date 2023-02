Tag des Technikers 2023 an der TSA

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Beim Tag des Technikers/der Technikerin v.l.: Schulleiter Michael Renner, Richard Gesswein und Alfred Geißler. © Werner Greschner

Kempten – „Der Andrang ist erstaunlich“, kommentierte Alfred Geißler, Geschäftsführer bei DMG Mori in Pfronten, die große Resonanz, die der Tag des Technikers/der Technikerin bei den Studierenden fand.

Der Verein zur Förderung der Technikerschule Allgäu veranstaltete zum ersten Mal in seiner fast sechzigjährigen Geschichte diese Kontaktbörse. Das Ziel der Veranstaltung, die Studierenden über Möglichkeiten des Berufseinstiegs zu informieren, wurde laut Richard Gesswein voll erreicht. „Es ist uns gelungen, unseren Mitgliedsunternehmen eine Plattform anzubieten, auf der sie sich als regionale Arbeitgeber präsentieren können. Auch war es uns wichtig, die hohe Ausbildungsqualität und die Verbundenheit der Betriebe mit der Technikerschule Allgäu (TSA) darzustellen“, erklärte der Vorsitzende des Fördervereins.

Aus ihrer beruflichen Praxis weiß Diana Sabato, Personalreferentin bei Liebherr, welch gute Grundlage die Technikerausbildung an der TSA für einen Einstieg in ihr Unternehmen bietet. „Diesen hochqualifizierten jungen Menschen bieten wir eine passgenaue innerbetriebliche Weiterbildung an. Sie sind für uns der Schlüssel zum Erfolg.“

Tag des Technikers: Ehemalige TSA Schüler informieren

Fast alle ausstellenden Unternehmen haben für den Standdienst ehemalige Absolventen der TSA eingeteilt. Als Young Professionals können sie den Studierenden ihre Erfahrungen für den Berufseinstieg aus erster Hand vermitteln. Anna König, die seit mehreren Jahren bei der Firma elobau an der Schnittstelle von Mechanik und Elektronik Joysticks entwickelt, meint, mit dem breitgefächerten Technikwissen, das man hier erlerne, sei man in jeder Firma gut aufgestellt. Auch der Chef von KIWA in Kaufbeuren, Peter Hannes, ebenfalls Absolvent der TSA, ließ es sich nicht nehmen, sein Unternehmen den Studierenden zu präsentieren. „Wenn mein Auftritt hier nur eine Bewerbung generiert, hat er sich bereits gelohnt“

Stellvertretend für alle Aussteller zog Alfred Geißler das Fazit: „Wir kommen nächstes Jahr wieder. Hier können wir einfach und unkompliziert Fachkräfte gewinnen.“ Schulleiter Michael Renner zeigte sich sehr erfreut über die große Resonanz der Veranstaltung. Er sieht darin ein Zeichen der tiefen Verbundenheit des Fördervereins mit der Technikerschule Allgäu.