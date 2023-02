Tarifwabenplan für Kempten, Oberallgäu und Kleinwalsertal

Von: Christine Tröger

Freuen sich, dass die jahrelange Vorbereitungszeit endlich erste Früchte trägt: (v.li.) Roman Haug (stellvertretender Oberallgäuer Landrat), Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Peter Gerke und Martina Haslach (beide Geschäftsführer der mona) sowie deren Stellvertreter Helmut Berchtold. © Tröger

Kempten/Oberallgäu/Kleinwalsertal – Im handlichen Format präsentiert sich die neue Tarif­übersicht der mona auf 32 Seiten.

Die neue Tarifübersicht der mona lichtet den bisherigen Tarif-„Dschungel“, wie Kemptens OB Thomas Kiechle es nannte. Dieser „Dschungel“ hatte den Busverkehr zwischen den verschiedenen Regionen erschwert. Die Tarifharmonisierung mache alles „klarer, kostengünstiger und attraktiver“, Zeitkartenbesitzer profitierten „wirklich maßgeblich“. Er hoffe, dass die Leute nun auch dazu bewegt werden können in die Busse einzusteigen.

Verschiedene Tarifangebote

Was andernorts in Zonen eingeteilt ist, stellt sich hier als „Waben“ dar und führt sowohl in grafischen Darstellungen als auch in den Preisübersichten durch die verschiedenen Tarifangebote: mona-Citytarif gültig in der Innenstadt von Sonthofen, in Immenstadt und innerhalb des Stadtrings Kempten/ehemaliger Ringtarif), mona Citytarif plus Stadtgebiet Kempten sowie Außenbereiche), mona Tarife nach Wabenplan (von eins bis acht), Walsertarif (ergibt sich aus dem Flächenwabenplan und dem Haltestellenverzeichnis), Anschlusstarif (bei Überfahrt vom mona Gebiet nach Isny und Leutkirch; Beispiel: vier durchfahrende Waben = 4,40 Euro plus 3,50 Euro Anschlusstarif = 7,90 Euro).



Dazu kommen Einzel-Tickets für Fahrten von A nach B; Mehrfahrten-Tickets (zehn Einzelfahrten zum Preis von sieben); ein Bus-Tagesticket sowie eines für Bus und Bahn; Wochen- und Monats-Tickets, Schülertickets, diverse AboCards und JobCards, eine CleverCard (Chipkarte zum bargeldlosen Zahlungsverkehr, Urlauberkarten für vier, sieben und 14 Tage (nur für Allgäu-Walser-Card Inhaber).



Es sei „ein ganz wichtiger Tag für den ÖPNV“, so der stellvertretende Oberallgäuer Landrat Roman Haug, und nur „ein erster Schritt“. „Besonders privilegiert sieht mona-Geschäftsführer Martin Haslach Abos, für die es bei der Tarifvereinheitlichung einige Hürden gegeben habe, wie das Jobticket, das es in manchen Regionen gebe, in anderen nicht. Manche Strecken seien billiger geworden, andere teurer.



Bei der Preisgestaltung habe man – Stichwort: Verbund­integration – auch auf die Tarife der Bahn geachtet, so der stellvertretende mona-Vorsitzende Helmut Berchtold, um konkurrenzfähig zu sein.

Seniorenticket soll noch kommen

Was bislang fehlt, ist ein Seniorenticket, das kommen soll, sobald der Landkreis Ostallgäu mit im Boot ist, wo es einen solchen Tarif bereits gebe. Wie OB Kiechle anmerkte, fahren laut einer Studie „über 80 Prozent der über 60-Jährigen mit dem Auto“. Zudem gebe es zwar in der Stadt „attraktive Angebote“ für den ÖPNV, dies sei aber auf dem Land gar nicht möglich.



Nach der Tarifharmonisierung sieht Haug im zweiten Schritt den Ausbau der Strecken angezeigt.