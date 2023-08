Tausende Besucher beim Römerfest in Kempten 2023

Von: Jörg Spielberg

Die Reiterspiele stehen wie die Gladiatorenkämpfe in der Publikumsgunst ganz oben. © Kultuamt Kempten

Kempten – Wie lebten die Menschen vor 2.000 Jahren in der Stadt Kempten, als diese noch Teil der römischen Imperiums war, Cambodunum hieß und der Provinz Rätien als erste Hauptstadt diente? Das lässt sich sicher aus historischen Aufzeichnungen erfahren, doch weitaus anschaulicher ist es, wenn man den Alltag der früheren Bewohner im alten Cambodunum wieder zum Leben erweckt.

So geschehen am vergangenen Wochenende. Das Team des Archäologischen Parks Cambodunum (APC) mit all seinen Mitarbeitern organisierte nach zweijähriger Pause wieder das beliebte Römerfest, bei dem mithilfe von vielen Darstellern aus ganz Europa das antike Leben oberhalb des heutigen Stadtzentrums lebendig wurde.

Römerfest in Kempten 2023: Brot und Spiele

Die 10.000 Besucher konnten sich an Reiterspielen, Gladiatorenkämpfen, einem bunten Lagerleben, ausgefeilter Handwerkskunst und vielen Mitmachaktionen erfreuen. Für die authentische Darstellung des antiken Alltags von vor 2.000 Jahren konnten zahlreiche renommierte Reenactment-Gruppen gewonnen werden.

Die Welt einer antiken Stadt wurde so an zwei Tagen rekonstruiert und für alle Sinne erfahrbar gemacht, was nicht nur für Familien mit Kindern sondern auch für ein Fachpublikum und Touristen aus ganz Europa attraktiv und lehrreich war. „Ich habe so viele Familien erlebt, die das ganze Wochenende auf dem Römerfest im Archäologischen Park verbracht haben. Unser Römerfest ist ein großes Familienfest“, freute sich auch Oberbürgermeister Thomas Kiechle nach einem Spaziergang über das Festgelände.

Einmalige Atmosphäre

Ganztägig gab es die Römischen Reiterspiel der Legion XXI Rapax auf dem Campus, die Gladiatorenkämpfe der Gruppe Amor Mortis im Forum, APC-Kurzführungen im Tempelbezirk und figurenbegleitete Führungen der Theatergruppe Ferdinande bei den Kleinen Themen. Auf den Wiesen patrouillierten die Legionärs-Truppen, die römische Linsensuppe kochte über dem Holzfeuer und die Drehscheibe der Töpferwerkstatt stand nicht still. Köchinnen, Schmiede, Korbflechterinnen und Bronzegießer luden an ihren Ständen alle ein, zu probieren, selbst Hand anzulegen und direkt in Kontakt zu treten. Wer sich stärken wollte, der konnte römische Küche und Spezialitäten verkosten, allerdings herrschte an den Ausgabeständen ein erhebliches Gedränge, so dass sich die hungrigen Besucher in Geduld üben mussten.

Einen besonderen Service gab es seitens des Veranstalters in Kooperation mit den mona Verkehrsbetrieben in Form eines Shuttle-Betriebs, der die vielen Besucher auf umweltfreundliche und stressfreie Weise von Nord und Süd zum APC-Gelände brachte. Allerdings gab es doch einige Besucher des Römerfestes, die sich in Nähe des Geländes auf eine hoffnungslose Suche nach Parkplätzen aufmachte und dabei den Shuttleverkehr das ein oder andere Mal störte.

Trotzdem, das Fazit der Leiterin des APC Dr. Maike Sieler fällt durchweg positiv aus: „Es war einfach toll zu sehen, wie Forschung, Handwerk und Besuchernähe hier am Originalschauplatz zusammentrafen und wunderbare Begegnungen ermöglicht wurden.“ Das nächste Römerfest Cambodunum wird es im Sommer 2025 geben.

