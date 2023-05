Tennis-Schnuppertraining beim TSV Kottern in Durach begeistert - nächster Termin am Dienstag

Viel Spaß beim Debüt auf dem roten Sand hatten die Kinder aus Kottern, Durach und Umgebung beim Schnuppertraining des TSV Kottern. Am kommenden Dienstag haben Nachwuchs und Erwachsene noch einmal Gelegenheit, sich mit dem Schläger auszuprobieren. © privat

Kempten - Match, Tiebreak und Aufschlag: Für den Tennisnachwuchs setzt sich der TSV Kottern ein. Am Dienstag gab es ein großes Schnuppertraining auf der Tennisanlage in Durach, das bei den Kindern gut ankam.

Insgesamt 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von sechs bis 14 Jahren versuchten sich beim kostenlosen Training und konnten ihre ersten Erfahrungen mit dem Tennissport machen.

Die Kinder waren mit viel Freude und Begeisterung bei der Sache und hatten sichtlich Spaß daran, die gelbe Filzkugel über das Netz zu schlagen. Unter der fachkundigen Anleitung der Tennistrainer konnten die jungen Nachwuchsspieler die Grundlagen des Spiels erlernen und sich an der frischen Luft sportlich betätigen.

Nächstes Tennis-Schnuppertraining des TSV Kottern am Dienstag, 9. Mai

Der TSV Kottern und die Tennistrainer sind stolz darauf, den Kindern eine positive Erfahrung mit dem Tennissport vermittelt zu haben und hoffen, dass sich die jungen Nachwuchsspieler auch in Zukunft für den Tennissport begeistern können. Abschließend erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde mit einem Gutschein für das nächste Schnuppertraining, das am Dienstag, 9. Mai um 15.30 Uhr wieder auf Tennisanlage des TSV Kottern stattfindet, am Sportplatzweg 12a in Durach, direkt neben dem Kotterner Fußballplatz,

Das sind die Trainingszeiten

Am gleichen Tag startet auch um 18.30 Uhr das Schnuppertraining für Erwachsene. Wiedereinsteiger sind ebenso willkommen wie Fortgeschrittene und Tennis-Neulinge. Ab dem 16. Mai startet das reguläre Kinder- und Jugendtraining jeden Dienstag ab 14 Uhr und das freie Hobbyspieler-Training für Erwachsene ab 18.30 Uhr. Wer Lust auf Spiel, Spaß und neue Tennis-Freunde hat, kann sich für beides gerne kostenfrei mit einer E-Mail an infos@tennis-kottern.de anmelden, oder einfach vorbeikommen.