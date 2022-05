Theater in Kempten inszeniert W. G. Sebalds „Die Ausgewanderten“ komödiantisch überzeichnet

Christian Kaiser in der Rolle des Protagonisten Paul Bereyter in der TiK-Eigenproduktion „Die Ausgewanderten“. © Karl Jena

Kempten – Mit zwei Jahren Corona-Verspätung feierte vergangene Woche „Die Ausgewanderten“, ein Schauspiel nach W. G. Sebald, Premiere im Theater in Kempten.

In die „Die Ausgewanderten“ schildert W. G. Sebald in vier Erzählungen die Lebensgeschichten Vierer aus der Heimat Vertriebenen. Sebald – geboren 1944 in Wertach im Allgäu, in Sonthofen aufgewachsen, nach England ausgewandert – verbindet darin eigene Erinnerungen, Fotos, Dokumente und Zeitzeugenaussagen mit Dichtung und lässt so eine aus Fantasie und Wirklichkeit verwobene poetische Prosa über Ausgrenzung, Flucht, Heimatlosigkeit und innere Zerrissenheit entstehen. Zeitlebens wollte Sebald als Nachkriegskind geschehenes Unrecht benennen.

Die Ausgewanderten: Dorfschullehrer Paul Bereyter

Als Bühnenfassung durfte sich das Publikum auf schwere Kost leicht verdaulich angerichtet freuen. Ausgewählt aus den vier Erzählungen hat Regisseurin Silvia Armbruster die Geschichte des Dorfschullehrers Paul Bereyter, „nicht nur weil es eine Allgäuer Geschichte ist, sondern auch, weil es eine Liebesgeschichte ist.“



Diese beginnt mit der Nachricht vom Selbstmord des viertel-jüdischen Lehrers, der sich in S. vor einen Zug geworfen hat. Nach und nach werden ohne Zeit- und Raumkontinuum die traumatischen Erlebnisse aus der Vergangenheit offengelegt: die Entfernung aus dem Schuldienst 1935, die Emigration nach Frankreich, die Ermordung einer jüdischen Geliebten, die Rückkehr nach Deutschland, der Kriegsdienst ab 1939 und Paul Bereyters „in zunehmendem Maße auffällig fremdes Verhalten“.



Die lose zusammengestellten Ausstellungsstücke eines als „Heimatmuseum“ gekennzeichneten Ortes dienen dem einstündigen Schauspiel als Kulisse. Da ist die Parkbank, auf der sich Paul und Lucy Landau in Salins-les-Bains kennenlernen, die Schulbank, in der Fritz und Kathi von Paul unterrichtet werden, die Fensternische, in der Paul beim Violinspiel eines Jungen in der Musikstunde die Tränen kommen und natürlich die zentral aufgestellte Modelleisenbahn, der im Stück eine besondere Bedeutung zukommt.



Armbruster hat den Originaltext fast unverändert übernommen, jedoch zwei Assistenzfiguren eingeführt, die abwechselnd in die Rolle des Erzählers, respektive Sebalds, schlüpfen und den Stoff durch ihren kindlichen Habitus wohl auflockern sollten. Neben Paul Bereyter, verkörpert durch Christian Kaiser, und der Madame Landau, gespielt von Annette Wunsch, hielten so Kathi (Julia Jaschke) und Fritz (Hans Piesbergen) als Schüler des Paul Bereyter Einzug in die Geschichte.

Kemptener Inszenierung: Slapstick und Melancholie

Der Prägnanz und Melancholie der Prosa Sebalds ist es zu verdanken, dass die immer wieder mit slapstickartigen Einlagen „aufgepeppte“ Inszenierung – dies hat freilich nichts mit dem in der Einführung zum Stück gepriesenen „hintergründigen Humor“ Sebalds zu tun – streckenweise unter die Haut geht. Besonders die wirklich gut gelöste Todesszene.



Erbauend auch der Augenblick, als Annette Wunsch als Madame Landau, direkt zum Publikum gewandt, ihren Monolog solide, überzeugend und mit Gefühl vorträgt: „Die Gründlichkeit, mit welcher diese Leute in den Jahren nach der Zerstörung alles verschwiegen, verheimlicht und, wie mir manchmal vorkommt, tatsächlich vergessen haben.“ Das sitzt.



Weniger überzeugend, aber in Anbetracht der komödiantischen Überzeichnungen der Inszenierung nur konsequent, die Darstellung von Traurigkeit durch einen affektierten Heulkrampf des Grundschullehrers Paul Bereyters.

Hier und an anderen Stellen hätte man dem Publikum, das es der Regisseurin aber nicht übel nahm und am Ende des Stücks lang und ausgiebig klatschte, sicherlich weniger „Show“ und mehr Tiefgang zutrauen können.

