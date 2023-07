Isnyer Festival vom 28. Juli bis 5. August: Der Aufbau läuft

Der Aufbau fürs Theaterfestival Isny ist in vollem Gange. © Matthias Hagmann

Isny - Ab diesem Freitag wird der Parkplatz am Burkwanger Baggersee in Isny wieder zum bunten Festivalgelände. Das Theaterfestival Isny feiert 40. Geburtstag.

Die unermüdlichen ehrenamtlichen Helfer sind seit Tagen mit dem Aufbau beschäftigt. Da werden Zelte errichtet, Strom und Wasser verlegt, ein Campingplatz mit Sanitäranlagen für Hunderte Besucher aus dem Nichts aufgebaut, der Backstagebereich für den Aufenthalt der Künstler eingerichtet. Das große Gastrozelt mit langer Theke und natürlich das enorme Zirkuszelt bildet den Rahmen für neun Tage Isyner Sommerspektakel.

Es gibt Workshops in der ganzen Stadt, jeden Abend handverlesenes Bühnenprogramm und viel positive Festivalenergie. Wenn MOLA am 31. Juli ihren Bastard-Pop auf die Bühne bringen, bleibt der Konzertbesucher kein stiller Zaungast, da wird zusammen getanzt, geschwitzt und gefühlt. An sechs weiteren Abenden gibt es Konzerte zum Feiern und Tanzen, zum Zuhören und Staunen, Musik für Glücksmomente mit dem ausverkauften Herbert Pixner Projekt, Orange, Rootsman Fyah, Rikas oder dem unglaublich swingenden Waldeck feat. Patrizia Ferrara. Ein weiterer Programmschwerpunkt: Neuer Zirkus. Mit den Barbaren Barbies, der SOON Circus Company und dem Vaivén Circo präsentiert das Theaterfestival an drei Abenden international gefeierte Zirkusprojekte.

Dazu kommt am 30. Juli Besuch aus Absurdistan. Ulan & Bator kehren zurück nach Isny. Mit dabei haben sie ihre neueste Trophäe: Den Deutschen Kabarettpreis 2022. Und natürlich: Helge Schneider is in town! Er zeigt seine ausverkaufte Show »Der letzte Torero – Big L.A. Show«.

Ab Donnerstag, 27. Juli, um 9 Uhr können die Festivalgäste den Campingplatz am Zirkuszelt beziehen. Für viele Veranstaltungen im Zirkuszelt gibt es noch Tickets. Auch frei gebliebene Plätze in den Workshops können noch bis zum Workshop-Beginn auf www.theaterfestival-isny.de gebucht werden.