Thingersfest am 24. Juni in Kempten

Die Besucher des Thingersfests dürfen sich unter anderem auf eine Hüpfburg freuen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia /Wavebreakmedia ltd

Kempten – Gemeinsam leben – gemeinsam feiern: Am Samstag, 24. Juni, steigt ab 12 Uhr wieder das beliebte Thingersfest.

Der Kemptener Norden lädt zum festlichen Höhepunkt des Kemptener Stadtteils in den Bürgerpark am Schwalbenweg. Der Stadtteil Thingers wird mit seinem internationalen Flair wieder alles aufbieten, um mit Speisen und Getränken die Gäste zu verwöhnen. Am Stand für Kaffee und Kuchen kann reichlich für die türkischen Erdbebenopfer gespendet werden. Die Haseltaler Musikanten aus Arlesried spielen auf, und auch das Ensemble Vocales sowie das Duo Jura & Lera aus Kempten werden das Publikum begeistern.

Im Bürgerpark ist genügend Platz für gemütliches Beisammensein, Ausspannen unter schattigen Bäumen und Flanieren mit einer Steaksemmel. Kinder können spannende Spiele ausprobieren. Zum Toben steht eine Hüpfburg bereit. Bei einer Tombola kann jeder sein Glück finden. Auch dieses Jahr findet gleichzeitig der Thingersfest-Flohmarkt statt. Bis 20 Uhr kann ausgiebig gefeiert werden!