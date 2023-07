Es knirscht im Gebälk der Kulturwirtschaft

Von: Christine Tröger

Teilen

Alma Naidu bei ihrem Auftritt beim Kemptener Jazz Frühling 2023 in der Kulturwirtschaft. © Christine Tröger

„Liebe Freunde der unterhaltsamen Musik

Wicked Monkey und die KulturWIRTschaft funktioniert nicht

Private function/ Nesster Donut/ Reverend beatman/ Sadies sind abgesagt“

So steht es lapidar auf der Facebookseite von Wicked Monkey Konzerte & Entertainment.

Viel will Thomas Wirth, der hinter der Konzertagentur steckt und Initiator des Projektes Kulturquartier (KQA) ist, zur Aufkündigung der Zusammenarbeit mit der vom Kulturquartier Allgäu e.V. betriebenen Kulturwirtschaft auf Anfrage nicht sagen. Lediglich so viel: „Ich fühle mich nicht wohl in dem Verein. Ich bin kein Vereinsmeier und die Vorstellungen gehen auseinander – schade d’rum.“

Was genau „den Frust auslöst“, kann Beisitzer Andreas Schütz zwar nicht sagen, bestätigt aber: „Thomas ist definitiv kein Vereinsmensch.“ Persönlich findet er es schade, „wenn Konzerte nicht abzubilden sind“. Warum Wirth seine Konzerte abgesagt hat, wisse er aber nicht.

Thomas Wirth steigt mit Konzertagentur „Wicked Monkey“ aus dem KQA aus - Kulturamtsleiter äußert sich

Kulturamtsleiter Martin Fink sieht die Person Wirth einerseits als „Gründungsheros“, andererseits aber auch als Ballast und die einzige Möglichkeit für den Verein voranzukommen ohne ihn. Für ihn liegt die Zukunft des Vereins gut in den Händen des Vorsitzenden Stephan A. Schmidt, der schon eine Reihe ähnlicher Projekte (mit) auf den Weg gebracht hat, wie das Künstlercafé oder den Kunstverein artig. Er habe, im Gegensatz zu Wirth, verstanden, „dass man Leute einbinden muss“.

Schmidt selbst wollte sich zum Rückzug Wirths nicht näher äußern. „Denn da uns zu den Konzertabsagen keine Erklärung oder Begründung des Veranstalters vorliegt, könnte ich da nur spekulieren, und das wäre unseriös.“ Die betreffenden Veranstaltungen habe man aus dem Ticket-Shop und von der Website wieder rausgenommen. „Wer bereits Tickets in unserem Online-Shop gekauft hat, erhält sein Geld natürlich umgehend ohne Abzüge zurück.“

Stellungnahme Kulturquartier Allgäu e.V.

Inzwischen liegt auch eine Stellungnahme zu den Konzertabsagen durch „Wicked Monkey“ und einem möglichen Ende der Zusammenarbeit in der KulturWIRtschaft in der Allgäuhalle vor. Darin heißt es:

„Die Konzertagentur ‚Wicked Monkey‘ hat uns ihre vier dieses Jahr geplanten Konzerte abgesagt. Sie sucht offenbar nach anderen Locations und will von ihr organisierte Events nicht mehr bei uns in der KulturWIRtschaft in der Allgäuhalle veranstalten. Das bedauern wir, da ihre Veranstaltungen seit dem Start im April 2023 unser Programm sehr bereichert haben.

Eine Begründung, warum die seit Anfang an gut besuchte KulturWIRtschaft für Konzerte von ‚Wicked Monkey‘ in Zukunft nicht mehr geeignet sein könnte und man eigene Wege gehen will, liegt uns noch nicht vor. Deswegen möchten wir über etwaige Beweggründe auch nicht spekulieren. Sicherlich gab es unterschiedliche Ansätze bei Programmplanung oder Veranstaltungsorganisation, aber dass es nun zu einem Ende der Zusammenarbeit kommen könnte, hat uns überrascht und betroffen gemacht. Deswegen suchen wir baldmöglichst ein klärendes Gespräch und hoffen auf eine einvernehmliche Lösung, die dem Kulturleben in Kempten auch in Zukunft guttut.

Vorstandsteam arbeitet an Programm für Herbst und Winter

Während dessen arbeitet unser inzwischen gut eingespieltes Vorstands- und Planungsteam an einem attraktiven, vielseitigen wie diversen Programm für den Herbst und Winter 2023 mit vielen bisherigen und neuen Partnern. Denn die ‚Halle für alle‘ ist weiterhin unsere Vision, und wir freuen uns über die zahlreichen und immer bunter werdenden Anfragen und Angebote der KulturWIRtschaft sowie die Woche für Woche mehr werdenden, tatkräftigen Unterstützer*innen.

So werden wir für ein möglichst breites Publikum z.B. auf der Allgäu Pride Week Ende August / Anfang September mit drei besonderen Formaten präsent sein und freuen uns auf die bereits ausverkaufte Show der Wendejacken an diesem Samstag.

Über ein weiteres Vorgehen und diverse Feinjustierungen, bestenfallls konstruktive Kritik, Fragen und Wünsche werden wir mit unseren Mitgliedern Ende Juli auf dem dritten ‚KQA-Camp‘ in der KulturWIRtschaft sprechen und dabei positiv in die Zukunft blicken.

Alles in allem: Es geht auf alle Fälle weiter.

Der Vorstand des Kulturquartier Allgäu e.V.“

Dem ist erst einmal nichts hinzuzufügen.