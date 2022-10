Straßenbau und Hangrutsche in Kempten

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

Immenstädter Straße ab Mitte November offen (Symbolbild) © Bildagentur Panthermedia/Sylvia Horst

Kempten – Hangrutsche, Straßenbau, Stromkosten sind aktuelle Herausforderungen des Tiefbauamtes.

Der Stromliefervertrag für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen der Stadt läuft Ende 2023 aus. Bisher fielen jährlich 600.000 Euro an Stromkosten an. „In welcher Höhe dann Kosten auf uns zukommen, ist derzeit nicht absehbar,“ sagte Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann, der den Haushalt des Tiefbauamtes für das kommende Jahr vorstellte. Im Verwaltungshaushalt sind 1,320 Millionen Euro veranschlagt. Hier geht es um den Unterhalt von Straßen, Brücken und Gewässern. Im Vermögenshaushalt sind 9,2 Millionen Euro eingestellt. Hierbei geht es unter anderem um Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, Straßenentwässerungsanteile, den Um- und Ausbau von Straßen wie der Lindauer Straße Rotkreuz – Leutkircher Straße; die Fertigstellung / den Neubau von Straßen, wie den Umbau bei der Funkenwiese in eine Tempo-30-Zone; Brücken wie die am Heussring, Rottachsteg, Hirschdorfer Illerbrücke, Illersteg; Parkeinrichtungen und Haltestellen für den Ringbus; Spiel- und Bolzplätze, wie die Sanierung der Ballfangzaunanlagen und Kunstrasen in Heiligkreuz; Grünanlagen, wie die Restabwicklung Zumsteinwiese; Brunnen wie die Brunnenanlage im Hofgarten und Baumpflanzungen.

Hang rutscht

Hangrutsche stellen laut Wiedemann derzeit eine große Herausforderung dar. „Derzeit haben wir sieben Hangrutsche: in Burkharts, Eppenried, Hohenrad, an der Bezachmühle, am Illerradweg, im Stiftallmey und am Göhlenbach. Es ist nicht leicht, Firmen zu finden. Wir müssen daher Prioritäten setzen. Für uns ist der Hangrutsch Eppenried dringender als der am Göhlenbach. Wiedemann sicherte zu, dass am Göhlenbach zumindest eine Möglichkeit für Fußgänger geschaffen wird. Stephan Prause (CSU) bat darum, den Hangrutsch am Illerradweg möglichst bald zu reparieren. Der Illersteg soll in den Jahren 2024 und folgende für 6,9 Millionen Euro neu gebaut werden. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 2,76 Millionen Euro.

Der Neubau der Hirschdorfer Illerbrücke steht ebenfalls in diesem Zeitraum an. Die Gesamtkosten von zehn Millionen Euro teilen sich der Landkreis und die Stadt je zur Hälfte. Aufgrund der 60-Prozent-Förderung beträgt der Eigenanteil der Stadt zwei Millionen Euro. Auf Nachfrage von Gertrud Epple (Grüne) erläuterte Wiedemann, dass Trinkwasserspender am Rathaus-, St.-Mang- und August-Fischer-Platz aufgestellt werden. Die Immenstädter Straße wird am 18. November offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Mitglieder des Ausschusses stimmten der vorgelegten Reihenfolge der Maßnahmen für eine Umsetzung im Jahr 2023 zu und begutachteten die Bereitstellung der erforderlichen Mittel gemäß der Anmeldung des Amtes für Tiefbau und Verkehr.