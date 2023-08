Kempten: Tierheimleiterin Daniela Kienle darüber, wie sich die derzeitigen Krisen in den Heimen auswirken, sie äußert einen Wunsch

Hunde, Katzen und Co. liegen ihr am Herzen: Tierheimleiterin von „Zuflucht für Tiere e.V.“ Daniele Kienle. © privat

Kempten - Seit 2005 setzt sich Tierheimleiterin Daniela Kienle mit Herz und Seele für Tiere und deren Vermittlung ein. Nun äußert sie sich zur aktuellen Situation der „Zuflucht für Tiere e.V.“, gibt Einblicke darüber, welche Herausforderungen täglich zu meistern sind und was sie dabei persönlich empfindet.

Was genau sind hier in der Zuflucht für Tiere Ihre Aufgaben?

Wir haben sehr viel Arbeit. Der Tag geht morgens um 5 Uhr los. Erst werden die Hunde gefüttert, dann die Zimmer geputzt und der Dreck weggemacht. Unsere 2 Mitarbeiterinnen versorgen zusätzlich noch Katzen und Kleintiere. Wir haben auch sehr viel Büroarbeit und das Telefon klingelt viel. Außerdem kommen viele Besucher, die mit den Hunden Gassi gehen oder auch Tierinteressenten, die einen Hund, eine Katze oder ein Kleintier wollen. Und es gibt auch Leute, die einfach so zur Hofbesichtigung kommen möchten.

Und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich für Tiere und Ihre Vermittlung einzusetzen? Steckt vielleicht eine Geschichte dahinter?

Es ist so, dass ich mit Tieren aufgewachsen bin. Wir hatten zuhause schon immer Katzen und diverse Kleintiere, die ich von irgendjemandem gerettet habe, der sie loswerden wollte. Eigentlich bin ich gelernte Kauffrau für Bürokommunikation, habe mich nebenbei aber trotzdem stets um Tiere gekümmert. Irgendwann fing ich an als Wochenendaushilfe im Tierheim zu arbeiten und kam 2005 hier auf den Hof. Damals wurde hier zufällig eine Wohnung frei, sodass ich fast direkt einziehen und sozusagen mit einsteigen konnte.

Wie sieht denn die aktuelle Situation der Tierzuflucht aus?

Die Zuflucht ist wirklich sehr voll. Wir sind an der obersten Grenze, am obersten Limit. Wir haben hier 25 Hunde, mehr dürfen wir auch gar nicht aufnehmen. Katzen genauso. Kleintiere haben wir ebenso jede Menge. Und wir bekommen auch ständig Anrufe, dass Menschen ihre Tiere bei uns abgeben möchten. Es gibt überall so viele Notfälle. Es ist zurzeit wirklich schwierig.

Und was empfinden Sie persönlich, wenn Tiere hier bei Ihnen abgegeben werden?

Für mich ist das immer sehr traurig. Da leidet man mit den Tieren schon sehr mit, weil sie ihr zuhause verloren haben. Die sind natürlich ebenfalls traurig. Gerade bei den Katzen ist es oft so, dass sie dann tagelang nichts fressen. Und das nimmt einen selbst ebenso ziemlich mit. Da ärgert man sich auch ein wenig über die Menschen, weil sie ihr Tier einfach so leichtfertig abgeben.

Man bekommt häufig mit, dass sich die Situation der Tierheime noch weiter verschlechtert hat. Als Gründe werden die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg und die Inflation genannt. Welche Auswirkungen haben diese Krisen auf die Tierzuflucht?

Ich habe schon den Eindruck, dass mehr Tiere bei uns abgegeben werden. Viele können sich vielleicht auch die hohen Tierarztkosten nicht mehr leisten. Und die Vermittlungen laufen bei uns ebenfalls nicht mehr so gut, wie es sonst war. Also die letzten Monate haben wir deutlich schlechter vermittelt als die Jahre zuvor. Das fällt schon auf.

Und wie schaffen Sie es diese ganzen Herausforderungen zu lösen?

Irgendwie geht es immer. Irgendwie schaffen wir es immer. Es kommen schon auch Leute, die Tiere mitnehmen. Heute haben wir zum Beispiel zwei Katzen vermittelt. Also, es ist immer so ein Auf und Ab. Es gibt Zeiten, in denen ganz viele Tiere nur abgegeben werden und es überhaupt keine Interessenten gib. Dann gibt es aber wieder Phasen, in denen wir mehrere Tiere vermittelt können.

Und wie reagieren die Leute darauf, wenn Sie ihnen sagen, dass das Tier nicht in der Zuflucht aufgenommen werden kann?

Manchmal nicht so freundlich. Aber dafür können wir ja nichts. Wenn wir keinen Platz haben, dann geht es einfach nicht. Klar sind manche verzweifelt, weil sie schon in mehreren Tierheimen angerufen haben und nirgends Plätze frei sind. Aber die Leute müssen sich vorher überlegen, was sie für eine Verantwortung übernehmen, wenn sie ein Tier aufnehmen. Und da kann man es nicht leichtfertig von heute auf morgen abgeben. Dann muss man einfach eine andere Lösung finden.

Welche Möglichkeiten haben Personen denn noch, das Tier anderweitig abzugeben?

Wir bieten den Menschen zum Beispiel an, dass wir einfach vermittelnd tätig sind. Die Zuflucht hat eine Homepage und Facebookseite. Wenn die Leute uns Fotos und eine Beschreibung per E-Mail schicken, dann kann man sie dort einstellen. So können sich Interessenten direkt melden und das Tier kann von zuhause aus an den neuen Platz weitervermittelt werden, ohne dass es hier erst abgegeben werden muss. Das ist für die Tiere ja auch oft besser.

Was würden Sie den Leserinnen und Lesern abschließend gerne noch auf den Weg mitgeben?

Mehr Mitgefühl für die Tiere. Die Menschen denken meistens mehr an sich selbst als an die Tiere. Auch bei Interessenten denke ich mir manchmal: „Meine Güte haben Sie doch etwas mehr Verständnis für das Tier! Es kann nicht sofort perfekt funktionieren. Es ist keine Maschine, sondern ein Lebewesen. Jedes Lebewesen ist anders und jedes hat einen anderen Charakter.“

Interview: Yvona Tünke/hf

www.facebook.com/ZufluchtFuerTiere

