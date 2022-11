Tierquälerei in Kempten – 1000 Euro für Hinweise

„Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym“, teilt PETA mit. © Panthermedia/Wavebreakmedia ltd

Kempten – Unbekannter schießt in Wohnanlage (am Göhlenbach 101) mit Pfeilen auf Taube – PETA bietet 1000 Euro Belohnung für Hinweise.

Am Donnertag, 10. November, wurde, nach Angaben der Tierrechtsorganisation PETA, eine Taube in Kempten mit Pfeilen beschossen. Die Pressestelle der Polizeiinspektion Kempten bestätigte auf Nachfrage, dass ihnen zu diesem Vorfall eine Strafanzeige vorliege. Die Ermittlungen laufen gegen Unbekannt.

Wie PETA in einer Pressemitteilung schildert, entdeckte eine Frau die Taube gegen 16.20 Uhr in einer Wohnanlage am Göhlenbach 101.

Wo im Eingangsbereich eines die Taube mit „voller Wucht“ auf den Steinboden aufgeschlagen war. Im Bauch der Taube habe ein Pfeil gesteckt. Außerdem soll die Taube mehrere Brüche gehabt haben. Das schwer verletzte Tier soll später von der Polizei getötet worden sein. Zudem habe die Zeugin bereits einige Monate vorher zwei mit Pfeilen beschossene Tauben in der Wohnanlage gesehen. und ein Nachbar des Hauses habe zwei Pfeile im Eingangsbereich entdeckt.

PETA schreibt Belohnung aus:

Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person oder Personen überführen.

„Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym“, teilt PETA mit.

„Die tatverantwortliche Person, die die Taube beschossen hat, muss gefunden werden, bevor noch weitere Tiere oder Menschen verletzt werden“, so Jana Hoger, Fachreferentin bei PETA. „Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Suche nach dem oder den Unbekannten unterstützen und Menschen für Übergriffe auf Tiere sensibilisieren. Funde von weiteren beschossenen Tauben sollten unbedingt bei der Polizei angezeigt werden. Wer Tiere zum Spaß quält, schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück.“