Unfall in Kempten-Hirschdorf endet für Radfahrer tödlich

Folgenschwer: Weil er die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtete, verursachte ein 62-Jähriger am Dienstag einen Unfall in Hirschdorf bei Kempten. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / Vika200581.mail.ru

Kempten - Nicht recht aufgepasst hat am Dienstag in der Früh ein Autofahrer in Hirschdorf. Er verursachte einen tödlichen Verkehrsunfall.

Am 23.08.2022 ereignete sich gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall an der Altusrieder Straße/Laubener Straße in Hirschdorf. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt heraus und wollte nach rechts in die Laubener Straße abbiegen. Beim Kreuzen des Fahrradweges missachtete er die Vorfahrt eines auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrers.

Der 56-jährige Fahrradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, obwohl er bremste. Er prallte gegen den Pkw und stürzte. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Noch am selben Tag erlag er seinen Verletzungen.

Am Pkw entstand kein Sachschaden, das Vorderrad des Fahrrades wurde leicht verbogen. Der Sachschaden wird auf einen geringen zweistelligen Betrag geschätzt.

Bislang konnten keine unbeteiligten Zeugen ausfindig gemacht werden. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.

(VPI Kempten)