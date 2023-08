Viele Gruppen und wenig Zuschauer beim Umzug

Trachten und Transpirieren

Kempten - Es war einfach zu heiß für den Trachtenumzug: Bei Sahara-Temperaturen von 33 Grad im Schatten und bis zu 66 Grad unter den Gewändern hielt sich der Zuschauerzuspruch beim Finale Grande der Festwoche 2023 in Grenzen.

Nichtsdestotrotz wars ein Augen-und Ohrenschmaus für alle, die sich in die brüllende Hitze der Innenstadt aufgemacht hatten. Sie transpirierten nicht umsonst!

„Sorgen Sie angesichts der zu erwartenden Hitze für ausreichend Sonnenschutz und genügend Flüssigkeitszufuhr!“, hatte die Festleitung im Vorfeld aufgefordert. OB Thomas Kiechle trat dem Anlass angemessen mit breitkrempigem Sonnenhut, kniefreier Hirschlederner und heruntergerollten Strümpfen an. Landtagsvizepräsident Alexander Hold und Gemahlin versuchten vergeblich, das Wüstenfeeling auf dem Hildegardplatz mit großflächigem Fächer hinfort zu fächern. Und das Volk flüchtete sich unter breitkronige Bäume, drückte sich an schattigen Hausmauern entlang oder suchte Zuflucht in Wartehäuschen und unter UV-undurchlässigen Sonnenschirmen.

So sah es aus beim Trachtenumzug der Allgäuer Festwoche 2023

Von derart gesundheitsfördernden Maßnahmen konnten die rund 1500 Umzügler nur träumen. Ab in die pralle Augustsonne und durch! So hieß das Motto für die 51 Trachtengruppen und Musikkapellen. Die wunderschönen Dirndl und Kostüme sind bekannt für ihre wärmespeichernden Eigenschaften, auch Filzhüte und Mäntel werden bei Temperaturen um die 35 Grad eher selten empfohlen. „Ich fühl mich wie im Sicomatic-Dampfkochtopf!“, scherzte eine Trachtlerin aus Lindau. Die mitgeführten Kleinkinder wurden, so gut es ging, unter riesigen Schirmen in Sicherheit gebracht.

Der guten Laune während der Allgäuer Wüstentour 2023 tat das alles aber keinen Abbruch. Es wurde gejodelt und geplattelt, gewunken und gelacht, was die Hitze hergab. Und die Ehrengäste waren sichtlich froh, nur die allerletzten Meter des Kemptener Trachtenumzuges mitlaufen zu müssen, äh, zu dürfen.

