Trockenheit im Ober- und Westallgäu: So steht es wirklich um die Wasserknappheit

Von: Lutz Bäucker

Ein alarmierender Anblick: die Argen bei Nellenbruck ist derzeit eine heiße trockene Steinwüste © Lutz Bäucker

Westallgäu/Isny — Hitzewelle und Trockenheit. Muss man sich Sorgen um die Wasserversorgung machen?

Wochenlang fällt kein Tropfen Wasser vom Himmel, Temperaturen im Saunabereich, ausgemergelte Flüsse und Bäche, Wüstenwind im Oberallgäu: die Trockenheit hinterlässt immer deutlichere Spuren. Die Bürger werden zum Wassersparen aufgerufen, in den Kommunen herrscht entspannte Aufmerksamkeit.



Nackte Steine unter brennender Sonne

Alarmierend der Anblick der Argen: von Weitnau flussabwärts sind große Abschnitte des Flüsschens völlig ausgetrocknet, die nackten Steine glühen in der erbarmungslos brennenden Sonne. Eine Situation, die die Menschen aufwühlt: „Warum ist die Argen so trocken?

Die armen Fische und Biber! Kann mich nicht an eine solche Dürre erinnern“, schreiben die User einer Weitnauer Facebook-Community. „Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen“, warnt Uwe Bauer, Wassermeister vom Wasserverband Untere Argen in Isny. Und Weitnaus Gemeindechef Florian Schmid sagt: „Hoffentlich gibt’s bald mal wieder Regen!“

Wasserdefizite von 2018 noch nicht ausgeglichen

Ja, ein Landregen, der sich mit seinen Wasserschnürln zwei bis drei Wochen lang über die staubigen Wiesen und zundertrockenen Wälder legt, das wäre es, nickt Bauer: „Eine solche Trockenperiode so früh im Jahr, das ist das Problem.“ Früher ging den Fließgewässern vielleicht im Herbst das Wasser aus, jetzt ist es schon vor dem Hochsommer der Fall.

Für Isny und das mit ihm verbundene Weitnau ist das trotzdem noch keine bedrohliche Situation, der Wasserverbund sitzt quasi ganz nah dran an den Quellen für die Grundwasserspeicher. „Die sind 30 Meter tief“, berichtet der Wassermeister, „da ist genug drin.“ Er spürt allerdings den stetig steigenden Verbrauch: „Statt vier Stunden am Tag müssen wir jetzt etwa sechs Stunden lang Wasser in unsere Hochbehälter pumpen.“ Bauer verweist auf die Wasserdefizite als Folge der grossen Dürre von 2018, die sind immer noch nicht ausgeglichen.

Wassersparen angesagt

„Die Bürger sollten sich ans Wassersparen gewöhnen“, meint er, „leider ist es mühsam, einen entsprechenden Bewusstseinswandel herbei zu führen.“ Als sofortigen Einstieg ins Thema Wassersparen empfiehlt der württembergische Wassermeister: „Beim Zähneputzen nicht mehr den Hahn laufen lassen, sondern einen Becher abfüllen, das geht leicht.“

Derzeit keine Wasser-Verwendungs-Verbote

Panikbilder wie aus dem knochentrockenen Flussbett der Argen gibt’s in Buchenberg und Wiggensbach derzeit nicht. „Momentan keine Probleme mit der Wasserversorgung“, meldet Buchenbergs Bürgermeister Toni Barth, „auch in den Bereichen unserer kleinen lokalen Brunnen läuft‘s gut.“ Amtsbruder Thomas Eigstler in Wiggensbach nickt zustimmend: „Derzeit alles total easy!“ Seine Gemeinde holt das wertvolle Trinkwasser aus zwei großen Brunnen, sollten diese versiegen, wird der Hahn zur Fernwasserversorgung aus dem oberen Illertal aufgedreht.

Eine brenzlige Situation wie 2018 passiert so hoffentlich nicht mehr. Damals mussten Tankwagen das Wasser nach Wiggensbach bringen. „Natürlich könnte die Gemeinde das Rasenwässern, Poolbefüllen oder Wagenwaschen verbieten“, sagt Eigstler, „rein rechtlich geht das ohne Weiteres. Aber das möchten wir nicht.“ Allerdings, wenn die extreme Trockenheit weitere zwei bis drei Wochen anhält, dürften neue Überlegungen nötig werden.

Gewitter bringen nichts

Immerhin ist das Thema Waldbrand Stand heute keines in den Wäldern rund um Hauchenberg und Adelegg. „Wir haben zwar offiziell Gefahrenstufe vier bis fünf“, erzählt Waldbesitzer German Sutter in Wengen, „aber bei uns gibt’s viele Tobel, die in ihren Böden die Feuchtigkeit lange speichern.“ Aus der Luft beobachten die Flieger aus Durach die Wälder und Wiesen, sie können die Feuerwehr sofort alarmieren und zum Einsatzort lotsen. Etwaige Gewitter sind übrigens nur Tropfen auf die heißen Steine: die völlig ausgetrockneten Böden können die vom Himmel stürzenden Wassermassen nicht aufnehmen, sie bringen für die Trinkwasserspeicher gar nichts.