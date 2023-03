TSV Buchenberg: „Silberregen“ bei Deutscher Jugendmeisterschaft und Deutschlandpokal

Teilen

Zum Saisonende ging es für den TSV Buchenberg zu den deutschen Jugendmeisterschaften und dem Deutschlandpokal nach Oberwiesenthal im Erzgebirge. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia/Antonio Gravante

Buchenberg/Oberwiesenthal – Kürzlich endete die lange und witterungsbedingt schwierige Saison für die Skispringer und Nordischen Kombinierer des TSV Buchenberg mit den deutschen Jugendmeisterschaften und dem Deutschlandpokal in Oberwiesenthal im Erzgebirge.

Die sechzehnjährige Nadine Färber (J17w) zeigte beim Spezial-Einzelspringen auf der HS95-Schanze mit 86,5 und 83,5 Metern eine konstante und gute Leistung. Der vierte Platz stand am Ende zu Buche. In der Gesamtwertung wurde sie mit knappem Abstand zum Podest ebenfalls Vierte, als beste Athletin des Jahrgangs 2006. Die Saison endete am zweiten Tag mit einem Zweierteamspringen: mit Lara Günther vom VSC Klingenthal sprang Nadine für den BSV aufs Podest und holte Silber hinter dem Team aus Baden-Württemberg und vor dem Team des Sächsischen Skiverbands.

Die Fünfzehnjährigen Ansgar Schupp und Elias Mach (beide J16m) starteten in der Nordischen Kombination. Ansgar Schupp brachte sich mit einem weiten Wettkampfsprung auf 95 Meter in eine hervorragende Ausgangsposition. Er konnte im anschließenden Langlauf über 7,5 Kilometer den dritten Platz verteidigen und stieg einmal mehr in dieser Saison auch bei der Deutschen Jugendmeisterschaft aufs Podest. In der Gesamtwertung des deutschen Jugendcups gewann er nach zehn Wettkämpfen mit sieben Podestplätzen den zweiten Platz.

TSV Buchenberg bei Deutscher Jugendmeisterschaft und Deutschlandpokal: Lucas Mach startet als jüngster Jahrgang in der Herrenklasse

Lucas Mach (18 Jahre) startete in dieser Saison als jüngster Jahrgang in der Herrenklasse. Er absolvierte an diesem Wochenende nochmals zwei Einzelwettkämpfe (jeweils einen Sprung/danach zehn Kilometer/fünf Kilometer Langlauf). Die Sprungform war nach der einjährigen verletzungsbedingten Pause in diesem Winter noch nicht immer stabil und für ihn zufriedenstellend, die Laufleistung jedoch immer bestechend. Er belegte in den beiden Wettkämpfen Rang fünf und sechs und gewann in der Pokalwertung ebenfalls Silber.

Nach Beendigung der COC-Serie der Damen, nahm Sophia Maurus in Oberwiesenthal zum Saisonabschluss nochmals an einem nationalen Wettkampf teil. Sowohl im Einzel als auch im Sprint belegte sie den zweiten Platz und holte mit der Silbermedaille den dritten Podestplatz in der Gesamtwertung für den TSV Buchenberg.