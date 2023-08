TSV Kottern siegt gegen Kirchanschöring

Von: Emanuele Domenico

Der TSV Kottern gewinnt das Oberliga-Match gegen den SV Kirchanschöring. © Symbolfoto: Panthermedia/matimix

Kempten - Der TSV Kottern hat sich in der Bayernligapartie gegen den SV Kirchanschöring mit 2:0 (1:0) durchgesetzt und blieb damit im zweiten Heimspiel in Folge ungeschlagen.

Es entwickelte sich von Beginn an eine spannende und flotte Partie. Gleich in der zweiten Minute hatten die Gäste eine Riesenchance auf die Führung, aber Keeper Antonio Mormone klärte geistesgegenwärtig mit dem Fuß. Nach gut 20 Minuten die erste super Chance der Hausherren; nach einem Lauf von Marcello Barbera auf der rechten Seite, verpasste Sezer Yazir nur knapp dessen Hereingabe.

Kurz danach ging der Schuss von Matthias Jocham nur knapp über das Gästetor. Doch auch Kirchanschöring war nicht untätig; Thorsten Nicklas‘ Schuss konnte Mormone gerade noch klären. In der 39. Minute war es Jocham, der nach einem weiteren Angriff über die rechte Seite mit seinem Distanzschuss zum 1:0 traf.

Praktisch mit dem Halbzeitpfiff hatte Julian Galler die Chance zum Ausgleich, aber sein Kopfball ging knapp über das Tor.

Partie TSV Kottern: SV Kirchanschöring: Die Gäste lauern auf Ausgleich

Auch in der zweiten Halbzeit war der TSV Kottern die Spiel bestimmende Mannschaft, auch wenn die Gäste vom SV Kirchanschöring gefährlich blieben und auf den Ausgleich lauerten. In der 73. Minute war es Neuzugang Joichiro Shibata, der nach Vorarbeit von Jocham per Kopf zum 2:0 traf.

Kottern gab in der Schlussphase das Spielgeschehen nicht mehr aus der Hand und konnte den ersten Heimsieg der Saison verzeichnen.

„Es war ein gutes Spiel, wir hatten in der ersten Halbzeit einige aussichtsreiche Torchancen, aber haben es versäumt, in Führung zu gehen. Trotz der Niederlage bin ich zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, aber wir müssen die kommenden Spiele mit einem positiven Ende gestalten“, sagt Mario Demmelbauer, Trainer des SV Kirchanschöring, nach dem Spiel.

Trainer ist zufrieden

„Meine Zufriedenheitskurve steigt weiter mit heute. Nach dem – trotz vier Gegentoren in Landsberg – guten Spiel, haben die Jungs heute nachgelegt. Gerade in der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, aber das Tor zum 1:0 war zum richtigen Zeitpunkt und der Sieg heute ist ein Schritt in die richtige Richtung“, zeigte sich Kotterns Trainer Frank Wiblishauser zufrieden nach dem Spiel.

