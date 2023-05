TSV Kottern verspielt die letzte Chance auf den Relegationsplatz

Von: Emanuele Domenico

Der Ball wollte am Samstag nicht ins Ingolstädter Tor. So verlor der TSV Kottern mit 0:2. © Andreas Gora/dpa

Kempten/Ingolstadt - Der TSV Kottern hat beim FC Ingolstadt 04 II am vergangenen Samstag mit 0:2 (0:2) verloren und damit keine Chance mehr auf den Relegationsplatz für die Regionalliga.

Kottern hatte gleich zu Beginn nach einer Ecke eine Chance zur Führung, doch diese blieb ungenutzt. Im Gegenzug fuhren die Gastgeber einen schönen Angriff über fünf Stationen, den Renato Domislic mit einem Schuss in die lange Ecke abschloss - 1:0 (3.). Doch wie in vergangenen Spielen ließ sich der TSV Kottern von diesem Rückstand nicht beirren und spielte weiter nach vorne.

Kottern verpasst den Ausgleich in Ingolstadt

In der 10. Minute hatte Roland Fichtl eine gute Möglichkeit im 1:1 mit Keeper Ludwig Zäch, aber der Ball ging über das Tor. Kottern suchte die Möglichkeiten, um auszugleichen. Allerdings konnten die Allgäuer das Mehr an Chancen gegenüber dem Gegner nicht effektiv nutzen. Nach einem Kotterner Ballverlust im Mittelfeld war es wieder Domislic, der den Angriff mit dem 2:0 abschloss (35.). Trotz Kotterner Bemühungen noch zu verkürzen, ging es mit dem 2:0 für Ingolstadt in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit versuchte der TSV Kottern sich gegen die Niederlage zu stemmen und erspielte sich einige Chancen. Aber auch in Hälfte zwei waren die Abschlüsse nicht konsequent genug und Ingolstadt zeigte sich als spielstarker Gegner, der seine Führung souverän verteidigte. So mussten sich die Allgäuer am Ende mit 0:2 geschlagen geben und verloren damit die letzte Chance auf den Relegationsplatz.

„Die effektivere Mannschaft“

„Ingolstadt war einfach die effektivere Mannschaft, die in der ersten Halbzeit aus den wenigen Chancen zwei Tore gemacht hat, während wir aus dem Chancenplus keinen Treffer ableiten konnten. In der zweiten Halbzeit hatten wir dem spielstarken Gegner nicht mehr viel entgegenzusetzen. Wir haben es zwar versucht, aber einfach nicht mehr den Zugriff und auch keine Aggressivität mehr in unser Spiel bekommen. Nachdem wir personell auch etwas unterbesetzt waren, konnten wir auch nicht mehr entsprechend reagieren. Ingolstadt hat daher heute verdient gewonnen,“ zeigte sich Kotterns Trainer Frank Wiblishauser als fairer Verlierer.

