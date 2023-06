U17 des TSV Kottern macht den Aufstieg perfekt

Von: Emanuele Domenico

Teilen

Die U17 des TSV Kottern steigt in die Landesliga auf. © Thomas Thienel /Eibner-Pressefoto

Kempten - Die U17 des TSV Kottern hat mit einem 0:0 Unentschieden gegen den TSV Haunstetten im letzten Spiel der Meisterrunde den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht.

In der U17 wurde – als Überbleibsel der Corona Zeit – eine Vorrunde und eine Meisterrunde gespielt. In der Vorrunde setzte sich der TSV Kottern souverän punktgleich mit der SpVgg Kaufbeuren durch und qualifizierte sich für die Meisterrunde.

Wer hier nach sieben Partien Tabellenführer würde, der würde aufsteigen in die Landesliga. Kottern hatte den Aufstieg vor dem letzten Spiel der Meisterrunde vor Augen. Gegner Haunstetten hatte bis dahin nur einen Punkt ergattert, während Kottern zuvor fünf der sechs Spiele klar gewonnen hatte (25 Tore in sechs Spielen) so dass auf dem Papier die Favoritenrolle klar bei Kottern lag.

Hohe Trainingsbeteiligung als Garant für den Erfolg der U17 des TSV Kottern

„Die Jungs haben sich über die Saison sehr gut weiterentwickelt, was sich in den Ergebnissen gespiegelt hat. Wir hatten eine hohe Trainingsbeteiligung von über 20 Mann pro Einheit – das war schon auch ein Garant für den Erfolg“, so Kevin Siegfanz, U17-Trainer des TSV Kottern. Doch es gab auch noch den Tabellenzweiten FC Memmingen II, der mit einem Sieg gegen die SG Amendingen den Druck noch einmal hätte erhöhen können.

Die Partie begann etwas zögerlich auf Seiten des TSV Kottern und der TSV Haunstetten wollte sich nicht kampflos ergeben. Doch zur Halbzeit war klar, dass aufgrund des 3:3 von Memmingen ein Punkt reichen würde. Das gab der Mannschaft die nötige Sicherheit und sie brachten das Spiel über die Zeit. Mit einem torlosen Unentschieden sicherte sich der TSV Kottern den Aufstieg in die Landesliga.

„Wollten die Jungs im Verein halten“

„Wir freuen uns sehr über den Aufstieg – aber wir wollten es auch unbedingt schaffen. Wir wollen unsere Jungs, die seit klein auf im Verein spielen, auch halten. Dazu gehört auch, dass wir es schaffen höherklassig zu spielen. Die Jungs sollen bereits in der Jugend den Spaß haben und stolz darauf sein, beim TSV Kottern zu spielen. Denn dann kommt der nächste Schritt in die U23 und die Bayernligamannschaft,“ so Siegfanz, der ab der kommenden Saison die U19 mit seinem Trainerteam Murat Yilmaz und Alfons Spötzl beim TSV Kottern trainieren wird.

Emre Dogan, der ebenfalls zum Trainerteam gehört, bleibt weiterhin Trainer der U17 und wird von Kevin Hailer unterstützt.