Projekt „U2 – Unterführung Pfeilergraben“ in Kempten eröffnet

Von: Jörg Spielberg

Zur Eröffnung des Projekts „U2 – Unterführung Pfeilergraben“ gab es Tanz- wie Musikdarbietungen. © Spielberg

Kempten – Schon häufig wurde aus Kreisen der Jugend, aber auch von Institutionen wie dem Stadtjugendring, der Wunsch nach mehr Aktions- und Veranstaltungsflächen für Jugendliche geäußert

Auch Peter Miller, Inhaber des Lampenfachgeschäfts „die Raumbeleuchter“, war einer der Impulsgeber für mehr Raum für Jugendliche in der Innenstadt. Mit der Umsetzung des Projekts „U2 – Unterführung Pfeilergraben“ konnte die Stadt Kempten und das City-Management Kempten der Erfüllung dieses Wunsches ein wenig näher kommen. Die meisten Kemptener kennen die triste Pfeilergraben-Unterführung, die von der Rottachstraße in die Kronenstraße führt und eine Abkürzung in die Stadtmitte darstellt. Was aber noch in den autoaffinen 70er Jahren als kühne Ein- und Ausfahrt ins Zentrum der Stadt galt, ist heute längst aus der Zeit gefallen.

So beschloss die Stadt Kempten, darunter das Amt für Wirtschaftsförderung mit Dagmar Lazar, das Tiefbauamt mit Markus Wiedemann sowie das City-Management mit Niklas Ringeisen die 900 Quadratmeter große Unterführung für den Verkehr zu schließen und dort für die Sommermonate einen Erlebnisraum für Jugend und Kultur zu schaffen. Dies dient dem Zweck der urbanen Atmosphäre Kemptens mehr Geltung zu verschaffen und konsumfreie Räume der Begegnung anzubieten.

Projekt „U2 – Unterführung Pfeilergraben“ in Kempten - Selbst Hand anlegen

Zuerst wurde dem tristen Grau mit Sprühfarbe zu Leibe gerückt. Eine Gruppe von StreetArt-Künstlern verlieh mit Graffitis der Fläche ein urbanes Flair. Die Graffitis zeigen fotorealistische Motive, Schriftzüge, die sogenannten „Tags“ sowie Malereien, die an Kunstrichtungen wie den Kubismus erinnern.

Nun wurde die Projektfläche bei einer offiziellen Eröffnung der Öffentlichkeit gezeigt. Neben der Projektvorstellung durch die Verantwortlichen sprühten die Street-Art-Künstler vor Ort, das „kleine Trio vom großen Theater“ mit den Musikern Magnus Dauner, Martin Vollmann und Stephanie Marin bot einen musikalischen Walking-Act und weitere Tanz- und Musikeinlagen sorgten für gute Unterhaltung der rund 70 Besucher. Den ganzen Sommer über wird die Unterführung nun mit wechselnden Acts bespielt.

In ihrer Rede zur Eröffnung verwies Kemptens Dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll auf die Bedeutung von urbanen Räumen, die Jugendliche eigenständig gestalten und bespielen dürfen.