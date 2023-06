Über 12.000 Euro wurden am Tag der Musik in Kempten gespendet

Die Spendensumme am Tag der Musik wurde gleichmäßig an die Seniorenhilfe des Malteser Hilfsdienst e.V. und die Wärmestube des Bayerischen Roten Kreuz verteilt. © Julia Geppert

Kempten – Bestes Sommerwetter, ausgelassene Stimmung und eine gut besuchte Innenstadt – beim City-Management Kempten zeigt man sich sehr zufrieden mit dem Ablauf des Tag der Musik. Musikgenres aller Couleur begleiteten am sonnigen Samstag die Besucherinnen und Besucher beim Schlendern und Bummeln durch die Kemptener Innenstadt. An 14 Standorten spielten Solokünstlerinnen und Hobbybands für den wohltätigen Zweck, während die Kemptener Serviceclubs das Publikum vor Ort zum Spenden animierten. Und das mit Erfolg: 12.400 Euro kamen am Ende des Tages zusammen.

Die Bekanntgabe der finalen Gesamtsumme fand als krönender Abschluss der Veranstaltung am Spendenpavillon der Allgäuer Volksbank mit allen Beteiligten statt. „Wir sind überwältigt von der großen Spendenbereitschaft der Menschen und froh, dass wir mit unserem Aktionstag Gutes tun“, erzählt Veranstaltungsleiterin Sigrid Stadler vom City-Management Kempten.

Nun wird die Spendensumme zu je 50 Prozent aufgeteilt und noch in dieser Woche an die Einrichtungen überwiesen. Die eine Hälfte kommt der Seniorenhilfe des Malteser Hilfsdienst e.V. zugute, die andere Hälfte wird an die Wärmestube des Bayerischen Roten Kreuz gespendet.



Das City-Management Kempten spricht seinen Dank bei allen Musikbands, Mitarbeitenden der Allgäuer Volksbank, Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben aus, die am Tag der Musik mitgewirkt waren. Darüber hinaus bedankt sich das City-Management bei allen Kemptener Serviceclubs, die am Veranstaltungstag durch ihre tatkräftige Unterstützung die Spendengelder eingesammelt haben: Inner Wheel Club Kempten/Oberstdorf, Lions Club Kempten-Cambodunum, Lions Club Kempten-Müßiggängel, Lions Club Kempten-Allgäu, Lions Club Kempten-Buchenberg, Kiwanis Kempten-Cambodunum, Ladies‘ Circle Kempten Allgäu, Round Table Kempten, Rotary Club Kempten-Residenz, Rotaract Club Kempten Allgäu und Rotary Club Kempten.