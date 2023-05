Die Rolle Deutschlands im Russland-Ukraine-Krieg:„Zeitenwende“ als Signal

Von: Jörg Spielberg

Die Panzerhaubitze 2000, hier beim Bundeswehr-Erlebnistag 2017 in der Allgäu Kaserne, ist eine der schweren Waffen, die die Ukraine zu ihrer Verteidigung von der Bundeswehr erhalten hat. © Spielberg

Kempten – Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht absehbar. Wie aber ist die Rolle Deutschlands in diesem Krieg, inwieweit muss sich deutsche Außen- und Sicherheitspolitik der neuen Situation anpassen, Stichwort „Zeitenwende“. Hierzu sprach vergangene Woche im Soloplan City Resort der SPD Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid (47), Bürgermeister a.D. (Alerheim) und Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags.

Christoph Schmid schickt seinen Ausführungen die Anmerkung voraus, dass er sich einst gegen den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr entschieden hat. Diese Entscheidung habe er nicht bereut, wenngleich er angesichts der Weltlage heute einen anderen Blick auf die Bundeswehr hat.

„Wir alle“, und damit meint Schmid wohl in erster Linie den „friedensbewegten“ Teil der Bevölkerung, „waren wohl alle etwas blauäugig, wohlmeinend und desinteressiert, wenn es um die Fähigkeit und Notwendigkeit geht, sich aggressiven Mächten notfalls auch militärisch entgegenzustellen.“ So spricht sich Schmid ausdrücklich für die Erfüllung des zwei Prozent Ziels aus, das Ex-US Präsident Donald Trump vehement von allen NATO-Mitgliedern 2017 eingefordert hatte.

Die Rolle Deutschlands im Russland-Ukraine-Krieg

„Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Scholz steht zu ihrer Verantwortung und die Exekutive ist ins Handeln gekommen“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete. Die Ukraine erhalte das notwendige militärische Gerät wie Überwachungsdrohnen, Panzerhaubitzen, Schützen- und Kampfpanzer.

Man beteilige sich zudem in der Slowakei mit einem Instandsetzungs-Hub und der Luftraumüberwachung proaktiv an der Unterstützung der Ukraine. Es sei, so Schmid, mit der verkündeten „Zeitenwende“ ein Signal in die Truppe und Rüstungswirtschaft gesendet worden. Schmid betrachtet die Anschaffung von Schutzkleidung für 2,5 Milliarden Euro als erstes Zeichen dieser neuen Wertschätzung.

Wehrhaft sein

Christoph Schmid versucht am Abend eine Begründung für die Haltung der Bundesregierung zu geben. Aufgrund des aggressiven Handelns der russischen Regierung sieht Schmid für die nächsten zehn bis 15 Jahre eine Wiederkehr des eisernen Vorhangs. „Wir müssen uns klar machen, dass unser Lebensmodel auf dem Spiel steht“, argumentiert er und plädiert für eine wehrhafte Demokratie.

Die Ursachen für die aktuell katastrophale Lage sieht Schmid bei Fehlern der russischen Regierung, in Person von Wladimir Putin. Schmid zieht Vergleiche mit dem zweiten Weltkrieg und dem Wirken der Nationalsozialisten, schwenkt aber auf Nachfrage zurück, ob er Hitler und Putins Vorgehen gleichsetzen möchte.

Grenzen der Moral

Schmid ist ein Anhänger „wertebasierter“ Außen- und Sicherheitspolitik, verteidigt Baerbocks Begriff einer dezidiert „feministischen“ Außenpolitik. Schmid hebt hervor, dass Friedenspolitik in der Historie einzig von Frauen umgesetzt wurde. Der Bundestagsabgeordnete fordert, Deutschland müsse seine nationalen Interessen selbstbewusst vertreten. Das erläutert der Sicherheitsexperte am Beispiel von Mali.

Dort wurde aktuell der Bundeswehreinsatz verlängert, rund 1.100 Bundeswehrkräfte versuchen vor Ort die Bevölkerung vor marodierenden Banden zu schützen. Dabei zeigen sich aber die Grenzen wertebasierter Sicherheitspolitik, denn russische Söldner der Wagner-Gruppe tun selbiges, aus Sicht der Einheimischen nur weitaus erfolgreicher, weil brutaler, wie Schmid zu bedenken gibt.

Kommentar von Jörg Spielberg:

„Eine Besucherin am Abend fragt Christoph Schmid nach der Rückgabe deutscher Waffen nach einem möglichen Kriegsende. Schmid gesteht, diese Waffen seien abzuschreiben, da diese nach massivem Gebrauch nicht mehr einsatzfähig sind. Für Ersatz dieser Waffen ist u.a. die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) zuständig, die zugleich Präsidiumsmitglied in mehreren wehrwirtschaftlichen Verbänden ist. Finanziert werden neue Zukäufe u.a. durch die „Zeitenwende“, vulgo Steuergelder, die zukünftig von Bürgerinnen und Bürger erwirtschaftet werden müssen.“