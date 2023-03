Überraschung im Kemptener Bauausschuss: Keine Mehrheit für Ladestation für Busse am Bachtelweiher

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

Wie es weitergeht ist noch unklar. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Federico Caputo

Kempten – Wo soll der Strom für die künftigen Elektrobusse generiert werden: auf einem Gelände an der A7 zwischen B12 und der Lenzfrieder Straße oder am Klingener Weg in der Nähe des Bachtelweihers?

Für letzteren Standort steht auch eine Ladestation zur Debatte. Eigentlich hatte der Stadtrat in seiner Februar-Sitzung entschieden, dass für den Bus-Ladehub und die Freiflächen Photovoltaikanlage beide diskutierten Standorte weiter untersucht werden sollten (Kreisbote vom 22. Februar 2023). Falls eine der beiden Alternativen sich als untauglich erweisen sollte, hätte man keine Zeit verloren, so die Argumentation damals. Damit das Verfahren in Gang kommt, muss der Bauausschuss über beide Standorte sprechen.

In dessen Sitzung am 16. März sollten nunmehr die dazu erforderlichen Änderungen der Flächennutzungspläne verabschiedet werden.

Bus-Ladehub und Freiflächen Photovoltaikanlage: Entscheidung gegen Standort am Bachtelweiher

Doch manches Mal kommt es anders, als man denkt. Die Räte winkten zwar die Änderung des Flächennutzungsplanes an der A7 ohne Aussprachen durch. Lediglich Tobias Hiepp (CSU) stimmte gegen diesen Standort. Aber das Abstimmungsergebnis zum Ladehub und der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage am Klingener Weg fiel anders aus, als erwartet: Der Antrag auf die Änderung des Flächennutzungsplanes an dieser Stelle fand keine Mehrheit. Mit sechs Nein-Stimmen (Tobias Hiepp, CSU, Theo Dodel-Hefele und Gertrud Epple, beide Grüne, Andreas Kibler, Alexander Buck, Hans-Peter Hartmann, alle FW-ÜP) gegen fünf Ja-Stimmen wurde das Ansinnen – wieder ohne Aussprache – abgelehnt.

Jetzt darf man gespannt sein, wie der Stadtrat in seiner Sitzung am 23. März entscheidet. Er hat das letzte Wort und kann der Empfehlung des Bauausschusses folgen oder auch nicht.