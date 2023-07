Überraschungssieg und überraschende Niederlage für Wildpoldsrieder Tennisteams

Sieg, Unentschieden, Niederlage - am vergangenen Spieltag war alles dabei für die Tennisteams des SSV Wildpoldsried.

Wildpoldsried - Auch am jüngsten Spieltag warteten die Teams des SSV Wildpoldsried mit einer ausgeglichenen Bilanz auf. Zwei Unentschieden stehen je eine Niederlage und ein Sieg gegenüber. Völlig überraschend war der Auswärtserfolg der 1. Herren beim Spitzenreiter. Ebenfalls überraschend: die deutliche Heimniederlage der Herren 40 gegen den nun als Titelfavorit gehandelten Gast aus Pfuhl.

Erstmals büßten die Knaben 15 in der Südliga 3 beim Mitkonkurrenten Burgberg einen Punkt ein. In den Einzeln punkteten Anton Bader und Lukas Pfanzelt für den SSV. Marco Rudolph verlor unglücklich mit 8:10 im Match-Tie-Break. Paul Bader hatte es dieses Mal mit einem unbezwingbaren Gegner zu tun.

Eng ging es im ersten Doppel zu. Am Ende hatten P. Bader/Pfanzelt im Match-Tie-Break das bessere Ende für sich. Trotz guter Gegenwehr reichte es A. Bader/Rudolph nicht zu einem Punktgewinn. So trennten sich die Teams mit einem gerechten 3:3-Unentschieden.

Gerechtes Unentschieden für die SSV-Damen

In der Südliga 5 hatten es die Damen zu Hause mit dem SVO Germaringen zu tun. Elisa Heisl und Valentina Stauffer lösten ihre Aufgaben bravourös. Emma Schrägle stand auf verlorenem Posten. Und Gabi Dilger fehlten lediglich zwei Punkte zum Sieg. Am Ende freute sich ihre Gegnerin über ein 11:9 im Match-Tie-Break.

Die Doppel hatten einen mehr oder weniger eindeutigen Verlauf. Heisl/Stauffer siegten nach Anfangsschwierigkeiten letztlich souverän. Schrägle/Hartmann trafen einfach auf zu starke Gegnerinnen. Verdienter Endstand: 3:3.

Keine Chance mehr auf den Meistertitel

Nicht erwarten konnte man in der Südliga 1 die deutliche Heimniederlage der Herren 40 gegen den Mitkonkurrenten TSV Pfuhl. Die Gäste traten jedoch mit einer ungemein starken Mannschaft an (auf den ersten vier Positionen mit deutlich besseren LK-Werten) und ließen den Gastgebern schon in den Einzeln keine Chance. Einzig Dietmar Kretschmer konnte den Gästen einen Punkt abnehmen. Christian Hiemeyer unterlag nach einem kuriosen Verlauf in den beiden Sätzen (1:6, 6:1) im Match-Tie-Break mit 6:10. Damit stand die Niederlage schon nach den Einzeln fest.

Ein Sieg im Doppel ohne Spiel, eine knappe Niederlage von Hiemeyer/Schöll im Match-Tie-Break und der Spielverlust von Wartosch/Schafroth besiegelten am Ende die 2:7-Heimniederlage. Damit ist für das SSV-Team das Meisterschaftsrennen gelaufen. Pfuhl und Türkheim spielen den Meistertitel unter sich aus.

Überraschender Erfolg beim Tabellenführer

Geradezu sensationell hingegen mutet in der Südliga 3 der Auswärtssieg der 1. Herren beim Spitzenreiter Skiclub Pfronten an. Dietmar Kretschmer und Nico Vetter jeweils im Match-Tie-Break sowie Dietmar Schägle und David Fleschutz stellten bereits in den Einzeln die Weichen auf Sieg. Diesen sicherten Vetter/Fleschutz in zwei Sätzen endgültig.

D. Kretschmer/Schrägle bauten das Ergebnis schließlich noch aus. Da spielte die Niederlage von L. Kretschmer/Kohler keine Rolle mehr. Mit 6:3 hatte man dem Tabellenführer einen bösen Streich gespielt und wichtige Punkte eingefahren. (rom)