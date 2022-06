Ukrainische Flüchtlinge im Interview: „Wir wollen unser Land nicht aufgeben“

Gäste aus der Ukraine (von rechts): Nataliia, Artem, Yuliia, Gastgeberin Kerstin. © Elisabeth Brock

Kempten – Aus der Ukraine geflüchtet, in Kempten aufgenommen: Junge Ukrainerinnen erzählen von ihrer Flucht und ihrem neuen Leben in Kempten.

Kerstin Stark hat unmittelbar nach Beginn des Kriegs in der Ukraine drei geflüchteten Menschen Zuflucht und Unterstützung geboten. Freie Kreisbote-Mitarbeiterin Elisabeth Brock konnte mit Kerstin und ihren Gästen, Yuliia Prymak (33), ihrem Sohn Artem (14) und ihrer Schwester Nataliia Prymak (34) über das Ankommen und Zusammenleben sprechen, dabei den Segen der Übersetzungs-App erfahren und gelebte Willkommenskultur kennenlernen.

Was war dein erster Impuls, als die Ukraine am 24. Februar von russischen Truppen überfallen wurde und dies Menschen zur Flucht gezwungen hat?

Kerstin: „Wir haben uns sofort bei der Wohnraumbörse angemeldet, weil wir dachten, wir können helfen, wir wollen helfen. Wir haben freien Wohnraum und die finanziellen Mittel. Über eine Arbeitskollegin im Krankenhaus, die aus Kiew stammt, kam dann der Kontakt schnell zustande. So sind am 5. März um 20 Uhr drei kreidebleiche junge Menschen vor unserem Haus aus dem Auto gestiegen. Die Zimmer hatten wir schnell bewohnbar gemacht und über die Haustür einen bunten Willkommensgruß gehängt. Unsere Gäste waren völlig übermüdet, haben anfangs viel geschlafen, wenig geredet.“

Wie ist denn Ihre Flucht verlaufen?

Yuliia: „Wir sind überstürzt aufgebrochen und mit einem geliehenen Auto zuerst in eine Da­tscha nördlich von Kiew gefahren. Normal braucht man dafür sieben Stunden, wir waren zwei Tage unterwegs. Überall waren Straßen von Soldaten und Panzern blockiert. Wir hörten Bomben, hatten Angst. Wir waren auch in Butscha, es war sehr gefährlich. Von der Datscha aus sind wir in drei Tagen zur polnischen Grenze, dann 17 Stunden ins Allgäu gefahren.“

Waren die notwendigen Behördengänge schwierig?

Kerstin: „Es gab wirklich eine Menge zu regeln! Wir haben stets für alle Angelegenheiten Coronatestnachweise besorgt, auch die jeweils noch ausstehenden Impfungen, damit sich Yuliia, Nataliia und Artem in Kempten bewegen können. An den offiziellen Teststationen, allen Ämtern und Stellen wurden wir von supernetten Leuten betreut. Yuliia und Artem hatten bereits biometrische Pässe, was vieles erleichterte. Meldebestätigung, Fiktionsbescheinigungen, Aufenthaltsgenehmigung, PIK-Registrierung, Nationalpass, Fahrten zu den Konsulaten in Augsburg und München, Jobsuche … Ich weiß nicht, wie sich Geflüchtete in diesem Dschungel zurechtfinden, ohne dass sie jemand an der Hand nimmt.“

Artem, wie geht es dir? Gehst du zur Schule?

Artem: „Ja, jeden Tag ins Allgäu Gymnasium, fast von Anfang an. In Kiew habe ich Deutsch- und Englischunterricht gehabt und viel online gelernt. Jetzt bin ich im Schachclub, gehe zum Schwimmen und in die Kunstschule. Mit meinen Freunden aus Kiew halte ich per Smartphone engen Kontakt. Viele sind in die Westukraine geflohen.“

Männer im kampffähigen Alter dürfen nicht aus der Ukraine ausreisen. Ist das richtig?

Nataliia: „Wer soll sonst das Land verteidigen? Wir wollen unser Land nicht aufgeben. Wir haben so großes Heimweh, wollen den Krieg gewinnen. Die Ukraine ist in unserem Herzen. Unsere Leute sind Patrioten, alle helfen zusammen.“

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Yuliia: „Ich möchte mit Artem hierbleiben, schweren Herzens, weil wir in Deutschland bessere Chancen haben. Ich bin Zahntechnikerin und habe bereits Arbeit in einem Zahnlabor gefunden. Der Chef ist sehr nett; vorerst bekomme ich aber nur den Mindestlohn.“



Nataliia: „Am 11. Juli fahre ich zurück nach Kiew. Erst mit dem Zug nach Nürnberg, dann 30 Stunden mit dem Bus. Ich will mein altes Leben wieder aufnehmen und in meinem kaufmännischen Beruf arbeiten. Viele Leute gehen zurück.“

Und du, Kerstin?

„Meine Gäste dürfen hier wohnen, solange sie wollen. Wir haben getrennte Haushalte, einen respektvollen Abstand. Großes Lob an die Verwaltung in Kempten, die einen hervorragenden Job macht! Auch die Hilfsorganisationen, besonders in Durach und Sulzberg, leisten Großartiges. Für mich ist die Beherbergung dieser kleinen Familie eine Bereicherung, ich habe eine Menge gelernt und bin guten Leuten begegnet. Dass ich immer wieder einen 50-Euro-Schein im Briefkasten gefunden habe, zeigt, dass die Solidarität mit Geflüchteten in der Stadt groß ist.“

Interview: Elisabeth Brock.