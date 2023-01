Ullrich Kremser hat in Kempten viel bewegt

Von: Christine Tröger

Feiert heute seinen 70. Geburtstag: Stadtrat Ullrich Kremser. © privat

Ullrich Kremser ist ein Kemptener Urgestein und feiert seinen 70. Geburtstag.

Gleich doppelten Grund zum Feiern hat der unter anderem langjährigeStadtrat Ullrich Kremser an Silvester – heuer sogar dreifachen – feiert er an diesem prominenten Datum doch nicht nur den Jahreswechsel, sondern auch Geburtstag; am heutigen Samstag sogar einen runden: 70 Jahre – eine Zahl, die der gebürtige Kemptener selbst kaum glauben kann.

Der überraschende Tod des Vaters machte Ullrich Kremser, damals im dritten Semester Student der Betriebswirtschaft in München, parallel zum Inhaber und Geschäftsführer der Kremser-Planen GmbH + Co. KG. Aus der 1984 geschlossenen Ehe mit seiner Frau Maria sind die beiden Kinder Florian und Amelie sowie ein Enkelkind hervorgegangen. Interesse daran, in des Vaters Fußstapfen zu treten, bestand indes bei keinem der Kinder und so löste Ullrich Kremser das 1806 gegründete Familienunternehmen in der Eberhardstraße Ende 2019 nach 213 Jahren auf.

Der frischgebackene Stadtrat Ullrich Kremser (vorne) bei seiner Vereidigung im Jahr 1984. © Repro: privat/Quelle: Allgäuer Zeitung

Seit 1984 sitzt Kremserfür die Liberalen im Kemptener Stadtrat, seit 26 Jahren als Fraktionsvorsitzender. Dazu gesellen sich zahlreiche weitere Ehrenämter, die bereits in jungen Jahren als Klassen- und Schulsprecher, später als Elternbeirat vom Kindergarten bis zum Gymnasium begannen. Er engagierte sich als Vorsitzender und im Landesvorstand bei den Jungdemokraten Kempten, ist seit fast 50 Jahren Mitglied der FDP Kempten (Kreisvorsitz und Bezirksvorstand), im Johanniter-Regionalvorstand (ca. 15 Jahre), bei den Wirtschaftsjunioren, als Schöffe (10 Jahre) und Handelsrichter (22 Jahre) sowie Mitglied des Industrie- und Handelsgremiums Kempten und der Vollversammlung IHK Augsburg. Als Mitglied unterstützt Kremser den Skiclub Kempten (ca. 45 Jahre), den Heimatverein sowie die Städtepartnerschaften und stand demTV Kempten zehn Jahre lang als Präsident vor. Ullrich Kremser ist seit 2007 Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und erhielt das Ehrenzeichen der Johanniter Unfallhilfe.

Ein Interview mit Ullrich Kremser

Welcher runde Geburtstag hat sich für Sie am gewöhnungsbedürftigsten angefühlt: der 50ste, der 60ste oder der heute 70ste?

Ullrich Kremser: Am gewöhungsbedürftigsten war für mich tatsächlich ein halbrunder Geburtstag, nämlich der 55ste, da mein Vater am Tag nach seinem 55sten viel zu früh verstorben ist und mir bewusst wurde, dass ich sein ganzes Leben jetzt erreicht hatte.

Oft heißt es, man müsse einen gewissen Hang zum Masochismus haben, wenn man Mitglied bei der FDP ist. Können Sie das bestätigen und wenn ja, aufgrund welcher Erfahrungen?

Ullrich Kremser: Ein bisschen sicher, da man wissen muss, dass auch die handelnden Personen immer in Schubladen gesteckt und für lang zurückliegende Dinge abgestraft werden. Aber die Freiheitsliebe und Eigenverantwortung gibt es nur in der FDP und es lohnt sich jeden Tag, sie hochzuhalten.

Sind Sie leidensfähig?

Ullrich Kremser: Die Haut wird nach so langer Zeit immer dicker.

Können Sie sich noch an Ihre allererste Sitzung als frisch gewählter Stadtrat erinnern? Was blieb davon besonders im Gedächtnis haften?

Ullrich Kremser: Ja klar, das war doch ein Einschnitt im Leben – die Hochzeitsreise musste extra verschoben werden. Auch wurden wir neue Stadträte darauf hingewiesen, doch das erste halbe Jahr ruhig zu sein und zu lernen.

Welches kuriose, welches erfreuliche und welches ärgerliche Ereignis im Zusammenhang mit Ihrem kommunalpolitischen Mandat fällt Ihnen spontan ein?

Ullrich Kremser: Kurios war sicher, als ein Kollege bei einer Bebauung nach der Höhe der Geländeaufschüttung fragte und ich aufgestanden bin und gesagt habe: so viel. Erfreulich ist sicher die Gesamtentwicklung der Stadt, die Weitsicht bei der Entwicklung der Fernwärme, der Ring in Kempten und der Standort der Hochschule, ebenso wie die Entwicklung der Schulen. Ärgerlich war sicher, dass man trotz hervorragender Arbeit, aus parteipolitischen Gründen aus einem Amt entfernt wird.

Neben dem kommunalpolitischen Mandat waren Sie ja auch viele Jahre Vorsitzender des TVK. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Projekte, die unter Ihrem Vorsitz umgesetzt wurden?

Ullrich Kremser: Beim TV Kempten war sicher die Fusion mit dem TV Jahn das wichtigste Projekt.

Was hätten Sie in dieser Zeit gerne noch umgesetzt?

Ullrich Kremser: Gewünscht hätte ich mir noch die Schnitzelgrube, um die ich lange gekämpft hatte und dass es mal wirklich nur ein ganz normales Sportjahr gibt.

Was wünschen Sie sich selbst zum 70. Geburtstag und für das zugleich beginnende neue Jahr?

Ullrich Kremser: Zu meinem Geburtstag wünsche ich mir, dass alle um mich herum noch lange gesund bleiben und ich noch viele Reisen unternehmen kann und dass ich noch lange die Entwicklung meines prächtigen Enkels verfolgen kann.

Herr Kremser, wir bedanken für das Interview und wünschen Ihnen alles Gute zum Geburtstag!

Interview: Christine Tröger