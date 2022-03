Umgekippter Lkw und Unfall wegen Trunkenheit

Drei Stunden war die Straße zwischen Kempten und Buchenberg am Freitag gesperrt. © Symbolbild: Panthermedia/willbrasil21

Buchenberg/Waltenhofen - Am 4. März kippte zwischen Kempten und Buchenberg ein Sattelzug. Und am 6. März übersah eine 25-jährige Autofahrerin an der Kreuzung der A980 zur B19 beim Abbiegen ein Auto.

Am 4. März zur Abendstunde fuhr ein 57-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug die Staatsstraße 2055 zwischen Kempten und Buchenberg.

In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den LKW und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Eine mögliche Unfallursache könnte laut Polizeimeldung ein technischer Defekt des Kippers bzw. ein Bedienungsfehler des Fahrers sein. Dies bedarf noch der Abklärung. Zur Bergung und Abschleppung des LKWs wurde eine Abschleppfirma beauftragt, welche mit Kran und weiteren technischen Hilfen vor Ort war.

Die Bergung dauerte etwa drei Stunden, wobei die Staatsstraße gesperrt wurde. Der Sachschaden am Lkw wird auf ca. 30.000 € geschätzt. Verletzt wurde niemand. (VPI Kempten)

Feuchtfröhlich am Steuer

Die Kreuzung an der A980 und der B19 bei Waltenhofen war in der Nacht zum Sonntag, 6. März, Schauplatz eines Unfalls. Eine 25-Jährige übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 21-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich gegeneinander.

Der junge Mann kam leicht verletzt mittels Rettungswagen ins Klinikum. Beide Pkw mussten schwer beschädigt abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol bei der Unfallverursacherin. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein der Dame sicher und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 25-Jährigen drohen ein Strafverfahren und eine langjährige Führerscheinsperre.

(VPI Kempten)