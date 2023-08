Unfall in Kempten: Traktor mit Mutter und zwei kleinen Kindern an Bord kippt um

Ein Landwirtschaftliches Gefährt verunfallte am Montag in Kempten und mit ihm die Fahrerin und zwei Söhne. © Symbolfoto: Panther Media/ Heinz-Jürgen Landshoeft

Kempten - Am Montagnachmittag kam es in der Füssener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem umgekippten Traktor, bei welchem die drei Insassen schwer verletzt wurden.

Gegen 17:35 Uhr befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Traktorgespanns den Schumacherring in Richtung Berliner Platz. Sie bog dann auf die Überleitung zur Füssener Straße ab, um weiter in Richtung Durach zu fahren. An der Einmündung zur Füssener Straße kam ihr Gespann, bestehend aus einem Traktor und einem mit Heu beladenen Ladewagen, im Kurvenbereich aus unbekannter Ursache ins Rutschen.

Dadurch kippte der Traktor auf die linke Seite. Die Fahrerin als auch deren sich auf dem Traktor befindlichen drei- und fünfjährigen Söhne wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden am Gespann wird laut Polizei auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war großräumig für ca. vier Stunden voll gesperrt. Bei dem Einsatz waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst samt Notarzt beteiligt.

Die genaue Unfallursache ist momentan Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hierzu wurde das Gespann zunächst sichergestellt.