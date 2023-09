UNIDO-Generaldirektor Dr. Gerd Müller im Interview: „Ich sehe die Welt aus der Perspektive von 172 Ländern“

Von: Christine Tröger

Teilen

UNIDO-Generaldirektor Dr. Gerd Müller nahm sich beim kurzen ‚Heimaturlaub‘ im Allgäu Zeit für ein Interview. © Tröger

Kempten/Wien – Auch wenn Dr. Gerd Müller inzwischen eher in der ganzen Welt ‚zuhause‘ ist, die Allgäuer Festwoche hat ihn doch wieder einmal für einige Tage in die alte Heimat gelockt. Zusammen mit seiner Frau Gertie Müller-Hoorens war ein gut gelaunter Ex-Entwicklungsminister bei der feierlichen Eröffnung der Festwoche zu Gast. Zum Interview wenige Tage später kam er entspannt per E-Bike aus Durach nach Kempten geradelt. Aber so ‚leichtfüßig‘ sind die Tage des UNIDO-Generaldirektors nicht immer, wie im Gespräch schnell deutlich wird.

Der IHK-Chef Schwaben Gerhard Pfeifer kritisierte Sie in seiner Rede zur Eröffnung der diesjährigen Festwoche für das von Ihnen hart erkämpfte Lieferkettengesetz als zusätzliche Bürde für die Wirtschaft. Was entgegnen Sie ihm?

Gerd Müller: Die wichtigste Frage für den Mittelstand, egal ob Bäckerei oder Industriebetrieb, sind die dramatisch gestiegenen Energiepreise und nicht das Lieferkettengesetz, da ist in Kempten nach meiner Einschätzung kaum eine Firma betroffen. Dennoch ist es ein Meilenstein für faire, gerechte Handelsbeziehungen in der Welt. Egal ob Kaffeebohnen, Orangen oder die Minenwirtschaft: Es müssen ökologische Mindeststandards umgesetzt und Kinderarbeit, z.B. auf den Plantagen abgeschafft werden, sonst können wir die Ausbeutung von Menschen in den Entwicklungsländern nicht stoppen. Daran sollten wir alle ein großes Interesse haben, nicht nur aus Gründen der Gerechtigkeit und dem Schutz der Würde dieser Menschen. Wenn diese Menschen keine Perspektive haben, müssen wir uns nicht wundern, wenn sie zu uns kommen. Leider herrschen in vielen dieser Länder noch immer sklavenähnliche Bedingungen. Aber – und da bin ich richtig stolz drauf – die ändern sich durch das deutsche Lieferkettengesetz, das Vorlage für ein europäisches Gesetz ist. Geht es den Menschen in den Entwicklungsländern schlecht, suchen sie nach Auswegen und deshalb müssen wir Fluchtursachen wirksam vor Ort bekämpfen. Durch fairen Handel können wir viel mehr bewegen, als durch Entwicklungshilfe im Sinne von Geldtransfer. Ich habe das mit Herrn Pfeiffer nach der Veranstaltung besprochen und er hat es dann auch akzeptiert.

Deutschland hat seinen Beitrag für die UNIDO gegenüber dem letzten Bundeshaushalt zunächst erhöht, dann aber gekürzt. Gibt es einen Zusammenhang mit der Kritik am kürzlich in Berlin eröffneten UNIDO-Büro?

Gerd Müller: Die Kernaufgabe für mich bei UNIDO ist die Fortsetzung meiner Arbeit als Entwicklungsminister jetzt im internationalen UN-Sinne. Kernpunkte sind Technologieund Wissenstransfer sowie Investitionspartnerschaften zwischen Industrie- und Entwicklungsländern aufzubauen. Da kann ich als Deutscher Generaldirektor für die deutsche Wirtschaft viele Türen öffnen. Viele Rohstoffe für die deutsche Industrie kommen aus Afrika und Lateinamerika. Deshalb müssen Deutschland und Europa ein Interesse daran haben, eine solch internationale Position zu besetzen. Die Unterstützung in Berlin ist gut, kann und sollte aber weiter ausgebaut werden. Wir haben deshalb dort ein Büro eröffnet, weil ich nicht nur auf staatliche Unterstützung baue, sondern insbesondere auf die Privatwirtschaft setze, wo wir auch sehr erfolgreich unterwegs sind.

China hat seinen UNIDO-Beitrag dagegen erhöht. Was heißt das für Deutschland als „Global Player“?

Gerd Müller: Von China erhält die UNIDO als Industrieagentur insbesondere für Technologieprojekte starke Unterstützung. China finanziert Technologietransfers, z.B. im Bereich Wasserstofftechnologie, investiert aber auch in moderne Industrie- und Agroparks. Denn Klimawandel bedeutet in Folge Dürre, geringe Niederschläge, wenig Wasser in der Sahelzone, in Lateinamerika, aber auch in Europas Nachbarschaft in Tunesien und Marokko. Deshalb brauchen sie neue Technologien im Wassermanagement, Beregnungsmethoden, aber auch den Einsatz von klimaresistentem Saatgut. Die so genannte Genschere liefert Möglichkeiten, auch in Trockengebieten der Welt Pflanzen anzubieten, die mit wenig Wasser hohe Erträge liefern, und so die Menschen dort zu Selbstversorgern zu machen und das Hungerproblem zu lösen. Ich sehe die Welt aus der Perspektive von 172 Ländern. Die Grunderkenntnis ist, wir sind eine Welt, alles hängt mit allem zusammen. Den Klimawandel in Deutschland bekämpfen ist zwar gut, aber nicht die Lösung im globalen Sinne.

Gerd Müller zu Gesprächen bei Google in Seattle zur Zusammenarbeit der Nutzung von KI in Entwicklungsländern. © privat

Sie setzen als UNIDO-Chef auf die gleichen Prämissen wie bereits als Entwicklungsminister: Kooperation, technische Innovation und Hilfe zur Selbsthilfe. Wie passt da die eher koloniale Strategie der Chinesen – auch Russlands – in Ihre Unter-Organisation der Vereinten Nationen (UN)?

Gerd Müller: Wir müssen neu denken und erkennen, dass der Wohlstand in Deutschland von weltweiten Ressourcen und weltweitem Handel abhängt. Die Chinesen haben das für sich sehr schnell erkannt und sind in allen Entwicklungsländern vor Ort tätig, sichern sich die Ressourcen und haben damit enormen Einfluss. Europa hinkt hier hinterher. Wir brauchen eine Offensive im Bereich Investitionsförderung und Absicherung von Investitionen. Angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation hat die Unterstützung der Länder, insbesondere in der Maghreb-Region und Afrika, für Europa große Bedeutung. In Deutschland reden wir über E-Mobilität, aber es würde kein Elektroauto fahren, wenn wir nicht Lithium, Zink und andere Rohstoffe aus z.B. Chile oder afrikanischen Ländern importieren könnten. Die Veredlung findet in China statt, bevor wir es geliefert bekommen. Wirtschaft, Handel und Klimawandel müssen heute global gedacht werden, was in Deutschland viel zu wenig stattfindet. Bei Russland müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es flächenmäßig das größte Land der Welt ist und wenn ich beim Klimawandel bleibe und an die großen Taiga-, Tundraund Permafrostböden denke, dann brauchen wir in diesen Fragen Russland als Partner.

Äthiopien ist eines der Hauptpartnerländer der UNIDO in Afrika. Warum fließen weiterhin Gelder in ein von brutalen und immer wieder aufflammenden Konflikten zerrüttetes Land, in dem sich der einst gehypte Präsident aktuell einen – wie auch immer finanzierten – Monumental-Palast baut?

Gerd Müller: Äthiopien ist ein komplizierter und schwieriger Vielvölkerstaat mit über 100 Millionen Einwohnern, vielen Ethnien und Regionen. Das Land ist aber, wie ich meine, auf einem vernünftigen und guten Weg, und konnte mit unserer Unterstützung seine Weizenproduktion verdreifachen und ist damit zum Selbstversorger geworden. Es ist ein wirtschaftliches Aufsteigerland. Die Konflikte kann man von außen nur sehr schwer beurteilen und schon gar nicht bewerten. Ich habe mich mit dem Präsidenten schon mehrfach persönlich getroffen und wenn man sich die Lage vor Ort erklären lässt, kommt man zu abgewogenen und auch anderen Bewertungen. Das Projekt Präsidentenpalast kenne ich nur aus der Presse und würde mir vor einer Verurteilung erst selbst Informationen einholen wollen.

Wachsen Wirtschaft und Wohlstand in den Entwicklungsländern, wachsen auch die Bedarfe an Energie, Elektrizität und vielen weiteren der auch von den Industriestaaten begehrten Ressourcen. Kann das gut gehen?

Gerd Müller: Energie ist die Grundlage für jeglichen Wohlstand und für jegliche Entwicklung. Im Augenblick haben zwei Milliarden Menschen auf der Welt noch keinen Zugang zu Elektrizität. Das sehe ich als größte Herausforderung, weil es zugleich der Schlüssel für die Zukunft des Klimaschutzes ist. Derzeit sind 450 Kraftwerke, vornehmlich Kohlekraftwerke, weltweit in Planung und Bau. An diesem Punkt entscheidet sich der Klimawandel: Steht Afrika jetzt vor dem Kohleboom, d.h. Versorgung des Energiewachstums auf Basis von Kohlekraftwerken – oder liefern wir, die Industrieländer, die Technologie, um die Nutzung der Sonnenkraft, des Windes, der Bioenergie zu ermöglichen. Das sind Win-Win-Situationen für uns und für die Entwicklungsländer. Eine Milliarde Euro in erneuerbare Energie, in Wasserstoff in Afrika investiert, bringt hundertfach mehr CO2-Reduktion, als wenn wir das in Deutschland in die Sanierung von Gebäuden und den Umstieg auf Wärmepumpen investieren. Der erste Ansatz muss heißen: Nachhaltige Energie in Afrika für Afrika mit Unterstützung durch die Industrieländer als Basis für Entwicklung von Industrie und Arbeitsplätzen. Und erste Priorität hat eine Welt ohne Hunger, da es die Grundlage für Frieden und weniger Fluchtbewegungen ist. Dabei sind Investitionen in lokale Verarbeitung wichtig, denn es kann nicht nur das Ziel sein, dass die Industrieländer Zugang zu billigen Ressourcen haben, um ihre Industrie am Laufen zu halten. Nur durch Stützen der Wirtschaft in den reichen Industrieländern erreichen wir das rettende Ufer nicht. Es bedarf einer stärkeren Solidarität der Reichen mit den Armen in dieser Welt. Wir können auch den Klimawandel in diesen Ländern beherrschbar machen. Am schäbigsten ist es, wenn man weiß, was zu tun ist, aber nichts macht. Das ist im Augenblick leider eine treffende Beschreibung für die Weltgemeinschaft.

Gerd Müller vor dem UN-Headquarter in Wien. © UNIDO

Wenig medial beachtet sind die anhaltenden Proteste und Aufstände in Ländern, zu denen es wegen des Abbaus von Bodenschätzen und den damit verbundenen Umweltschäden kommt. Was muss sich auch im Sinne des weltweit erforderlichen Klima- und Umweltschutzes ändern?

Gerd Müller: 80 Prozent der aktuellen Minenwirtschaft weltweit sind Klein- und Kleinstminen ohne soziale oder ökologische Grundstandards. Ihnen kommt aus Umweltsicht eine herausragende Bedeutung zu, denn es geht auch hier um Technologie sowie den Schutz von Mensch und Natur. Deutschland hat z.B. im Bergbau Antworten und umweltschonende Technologien anzubieten.

Problemfeld Niger: Es heißt, der jüngst erfolgreich durchgeführte Putsch gegen die besonders frankophile Regierung werde in weiten Teilen der Bevölkerung begrüßt. Könnten u.a. Millionen von Tonnen radioaktiven Abfalls, der in Niger auf Halde liegt und den Lebensraum der Menschen verseucht, ein Grund sein? Die Schuld wird v.a. den französischen Uranminen gegeben, aber auch Brüssel.

Gerd Müller: Der Putsch in Niger ist besonders problematisch. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt, war aber auf einem guten Kurs. Tragisch, dass das Land jetzt mit diesem Putsch zurückgeworfen wird. Auslöser ist ein Stück weit die enorme Armut in einem Großteil des Landes. Es gibt zwar auch Reichtum durch die Minenwirtschaft, doch dieser kommt beim Großteil der Bevölkerung nicht an. Dazu verdoppelt sich dort das Bevölkerungswachstum alle 15 Jahre – sieben Kinder pro Frau ist der Durchschnitt. Die Wahrheit ist auch, dass das Land seit Jahrzehnten ein begehrter Lieferant von Uran ist, aber die Bevölkerung sieht, dass der Reichtum exportiert wird. Die von den mangelnden Abbau-Standards betroffene Bevölkerung hat keine Stimme und keine Rechte. Das führt, wie überall, langfristig zu Widerstand, Brutalität und Gewalt. Um das zu ändern, gibt es zwei Wege: Einmal von oben, indem man von den Regierungen andere Bedingungen einfordert. Aber auch die weltweiten Konzerne sind gefordert. Mit dem Lieferkettengesetz müssen sie Standards dokumentieren und aufzeigen, wie der Abbau nicht gegen, sondern für die Bevölkerung Entwicklung bringt. Darüber diskutiere ich auch mit meinen chinesischen Partnern.

Ein letztes heikles Thema: Vergangenen Juli haben Huawei und andere Partner offiziell die „Global Alliance on Artificial Intelligence for Industry and Manufacturing“ (AIM Global) gegründet. Wie es auf der Huawei-Firmenwebsite weiter heißt, soll die UNIDO federführend „öffentliche und private Partner zusammenbringen, um den Einsatz und die Innovation von KI in Industrie und Fertigung zu fördern“. Nun steht aber gerade Huawei nicht im Ruf, „ethisch vertretbar, nachhaltig und integrativ“ zu agieren, wie Sie weiter zur gemeinsamen Verantwortung zitiert werden.

Gerd Müller: Die Zusammenarbeit mit Huawei, gefördert durch die chinesische Regierung, bezieht sich auf einige kleine Projekte. China ist eine der führenden Nationen in der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI), die eine Revolution in der Wirtschaftsgeschichte darstellt. Entwicklungsländer machen hier z.T. Entwicklungssprünge, setzen gleich da an, wo heute der Weltstandard ist. Es bietet Entwicklungsländern Möglichkeiten, die bis vor fünf Jahren undenkbar waren. Wir als UNIDO setzen auf den Slogan ‚Fortschritt durch Innovation‘. Dazu gehört die Investition in Digitalisierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Schwellen- und Entwicklungsländern. Ich habe dazu eben eine Zusammenarbeit mit Microsoft vereinbart. Wir sind eine UN-Organisation und offen für die Zusammenarbeit mit jedem Partner in der Welt. UNIDO hat 172 Mitgliedsländer mit Außenbüros und ich kann keinem der Länder verbieten mitzuwirken. Es ist wichtig, wenn modernste Technologien aus Ländern wie Japan, Deutschland oder China über unsere Projekte in Entwicklungsländer kommen und dort verantwortungsvoll eingesetzt werden und zur Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort beitragen. Europa nutzt diese Möglichkeiten leider bisher zu wenig.

Welcher Erfolg freut Sie persönlich am meisten, seit Sie der UNIDO vorstehen?

Gerd Müller: Das Vertrauen, dass ich erstmals als Vertreter eines Industrielandes an die Spitze dieser Entwicklungsorganisation gewählt wurde. Das ist sozusagen das höchste Vertrauen, das einem ausgesprochen werden kann, aber auch eine große Verpflichtung. Es wäre schade gewesen, wenn die ganzen Erfahrungen und Kontakte aus meiner Zeit als Entwicklungsminister einfach so abgeschnitten gewesen wären. So kann ich das, was in Berlin aufgebaut wurde, in einer anderen Dimension weiterführen. Das finde ich einfach erfüllend. Sie haben mich gar nicht über das Allgäu gefragt! (Schmunzelt). Ich blicke nämlich mit Dankbarkeit auf 27 Jahre Abgeordneter für die Region zurück und freue mich, dass wir – nie als Einzelner, sondern immer als Team – wichtige Infrastrukturentscheidungen umsetzen konnten. Das ist mir bei der Allgäuer Festwoche wieder bewusst geworden. Da war der Ausbau der Sportinfrastruktur in Oberstdorf; in Sonthofen die GOBKaserne, die hoffentlich bald fertig wird und die größte Investition des Bundes hier in der Region war; die B19 – da stecken 25 Jahre Zusammenarbeit mit den lokalen Politikern wie OB Kiechle, Landrat Kaiser, OB Netzer und vielen anderen in der Region dahinter. Wichtig war die Entscheidung für den Flughafen in Memmingen, den heute viele benutzen, der aber in einem harten Wettbewerb gegen Lager Lechfeld durchgesetzt wurde sowie die Fertigstellung der A 96 und der A 7. Das sind alles bedeutende Standortfaktoren, die das Allgäu an die Welt anbinden. Ich bin sehr dankbar, ich hatte hier eine erfüllende Zeit und in Berlin habe ich als Entwicklungsminister die Neupositionierung der deutschen Entwicklungspolitik und unter anderem das Lieferkettengesetz umgesetzt. Das steht für meine Philosophie: Globalisierung gerecht gestalten.

Herr Müller, danke dafür dass Sie am Rande der Festwoche Zeit für dieses Gespräch gefunden haben.