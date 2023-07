Unternehmensgründungen im Allgäu nehmen weiterhin zu

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Maximilian Zeyda aus Sulzberg profitierte bei seiner Unternehmensgründung vom guten „Gründerökosystem“ des Allgäus. © Spielberg

Kempten – Noch steht das Allgäu wie ein Fels in der Brandung. Entgegen dem bundesweit und im Regierungsbezirk Schwaben sichtbaren Trend, nimmt die Zahl der Unternehmensgründungen im Allgäu immer noch leicht zu. 5.166 Frauen und Männer haben sich im Jahr 2022 in den vier Allgäuer Landkreisen und drei Kreisfreien Städten selbstständig gemacht.

Das bedeutet einen Zuwachs gegenüber 2021 von 3,1 Prozent. Im Vergleichszeitraum gingen die Unternehmensgründungen im Wirtschaftsraum Augsburg um satte 8,7 Prozent zurück. Im Regierungsbezirk Schwaben wurden 13.954 Unternehmen angemeldet. Es zeigt sich, dass das Allgäu hier überproportional vertreten ist.

Um diese Zahlen etwas genauer zu beleuchten, lud die IHK Kempten zum Pressegespräch „Gründerregion Allgäu“ ein. Als Best Practice hatte die IHK zudem den Jungunternehmer Maximilian Zeyda eingeladen, der in Sulzberg das Start-Up-Unternehmen Zesavi GmbH mit dem Produkt „Clypp“ gegründet hat. Zeyda war u.a. auch ein Finalist bei der diesjährigen Allgäuer Gründerbühne in der Big Box.

Chancengründungen im Allgäu

IHK-Pressesprecher Thomas Schörg und Leiterin der Abteilung Recht und Betriebswirtschaft Heide Becker erläuterten, dass in den letzten zehn Jahren die Unternehmensgründungen im Regierungsbezirk Schwaben von 2013 bis 2018 stetig zurückgegangen seien, dann aber einen Anstieg bis 2021 erlebten. Die Ursache dieser Erholung sei die Corona-Pandemie. In dieser Zeit machten sich mehr Menschen, bedingt durch die Lockdown-Maßnahmen, selbstständig und gründeten u.a. Online-Shops. Dabei handle es sich häufiger um Notgründungen, statt um Chancengründungen, bei denen der Unternehmensgründer in wirtschaftlich stabilen Zeiten an seine Geschäftsidee glaubt und nicht aus äußerem Zwang handelt.

Dieser Trend ebbe nun ab, 2022 meldeten 10.823 Unternehmen im Regierungsbezirk ihr Unternehmen wieder ab. Erstaunlich sei, dass dieser Trend am Allgäu vorbeiziehe. 2020 betrug die Zahl der Anmeldungen 4.632, 2022 betrugen diese 5.166. Die meisten Neugründungen vollziehen sich in den Bereichen Handel und Reparaturwerkstätten für Kfz, gefolgt von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleitungen, aber auch immer mehr freiberuflich wissenschaftlichen Existenzsgründungen. Letztgenannte lassen sich u.a. auf die erfolgreiche Arbeit der Hochschule Kempten zurückführen.

Im Allgäu sind weiterhin die Bereiche Handel und Tourismus für die guten Gründungszahlen verantwortlich. Insbesondere Frauen werden von der Idee der Selbstständigkeit stark angezogen, weil sich hier Familie und Beruf gut miteinander verbinden lassen. Becker: „Der Anteil der Frauen, die sich in Einstiegsgesprächen der IHK-Schwaben zu einer Unternehmensgründung informierten, betrug 2021 rund 40 Prozent.“

Best Practice

Eine der Ursachen für die lebendige Gründerszene im Allgäu sehen Schörg und Becker auch in dem gut funktionierenden regionalen Gründerökosystem. Gemeinsam mit Partnern hat es die IHK-Schwaben im Allgäu geschafft, ein verzweigtes Netzwerk an Beratungs- und Unterstützungsangeboten aufzubauen, mit Akteuren wie der Allgäu GmbH, der Agentur für Arbeit, der Hochschule Kempten und Gründerzentren wie Allgäu Digital oder Cometa.

Ein gutes Beispiel, dass dieses Miteinander-Prinzip Früchte trägt, ist der Jungunternehmer Maximilian Zeyda. Der gebürtige Sulzberger Zeyda studierte Wirtschaftsingenieurwesen in München und erhielt u.a. Stipendien für die USA. 2020 gründete der Jungunternehmer sein Start-Up-Unternehmen „Clypp“. „Clypp“ ist ein Softwaretool, mit dem Unternehmen Videotutorials aufnehmen, bearbeiten, sichern und mit Mitarbeitern und Kunden teilen können.

Anwendungsbereiche sind Mitarbeitereinarbeitung, Mitarbeitertraining und IT & Kundenservice. Zeyda berichtete von seinem Werdegang und welche Akteure ihm auf diesem Weg mit Rat und Tat zur Seite standen und somit seine Unternehmensgründung möglich machten. Trotz all dieser Erfolge stellt auch die IHK-Schwaben weiterhin Forderungen an die Politik. Dazu gehört der Abbau der Bürokratie, wettbewerbsfähige Energiekosten und eine niedrige Inflationsrate.