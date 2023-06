Kempten richtet mobile Beratungstheke ein

Die mobile Beratungstheke hilft künftig bei Fragen zur Digitalisierung © Fabian Sommer/dpa

Kempten - Die Stadt Kempten gehört zu den 30 Kommunen, die im Rahmen des vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales geförderten Projekts „zusammen digital“ Beratungstheken in Bayern einrichten.

Das Projekt richtet sich an digitale Einsteigerinnen und Einsteiger und soll ihnen Hilfe bei ihren individuellen Alltagsfragen zu den Themen der Digitalisierung in der Behörde bieten. Dabei wird beispielweise erklärt, wie die digitalen Formulare genutzt werden können oder wie ein QR-Code funktioniert. Das Projekt wird vom JFF – Institut für Medienpädagogik durchgeführt.

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach erklärt: „Ich freue mich sehr, dass Kempten sich an unserem Projekt beteiligt. Es ist wichtig, dass wir die Menschen dabei unterstützen, die Chancen der Digitalisierung zu kennen und zu nutzen. Dabei wollen wir niemanden in Zeiten des technologischen Fortschritts außen vorlassen. Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger direkt und vor Ort unterstützen. Es geht nur zusammen digital.“

Oberbürgermeister Thomas Kiechle betont dabei lobend den Einsatz der Auszubildenden der Stadt Kempten: „Unsere nächsten Generationen an Fachkräften arbeiten sich nicht nur in die digitale Verwaltung ein, sondern erlernen auch die Kompetenz der Wissensvermittlung. Wichtige Eigenschaften für eine auch in Zukunft erfolgreiche Stadtverwaltung, die sich generationenübergreifend stetig verbessert und zunehmend Prozesse digitalisiert.“

Die Beratungstheke eröffnet am 14. Juni von 10 – 12 Uhr und ist im Altstadthaus, Schützenstraße 2, 87435 Kempten zu finden. Die weiteren Termine der mobilen Theke werden frühzeitig bekanntgegeben.

Interessierte können sich persönlich an örtliche Expertinnen und Experten wenden, die an den Beratungstheken für Auskünfte und Unterstützung zur Verfügung stehen.

Im Sinne eines Generationendialogs werden die Beratungen vor allem von jüngeren Menschen durchgeführt, die dafür von medienpädagogischen Fachkräften des JFF – Instituts für Medienpädagogik geschult werden. Teilnehmende Kommunen erhalten zudem eine finanzielle Förderung in Höhe von jeweils 6.000 Euro für ein Jahr.

In diesem Wettbewerb hatten sich mehr als 60 Kommunen beworben. In einer ersten Auswahlrunde wurden nun 15 Kommunen aus allen Regierungsbezirken – darunter Kempten – ausgewählt. In einer späteren zweiten Auswahlrunde werden weitere 15 Kommunen für Beratungstheken ausgesucht.