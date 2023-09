Vergeblicher Juwelier-Einbruchsversuch in Kempten

Teilen

Beute konnte der Unbekannte an diesem Abend keine machen. (Symbolbild) © Panthermedia/andreyuu

Kempten – Nach Angaben der Polizei versuchte gestern Nacht ein unbekannter Täter in der Gerberstraße mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Juweliers einzuschlagen. Dies misslang ihm.

Der Täter konnte vor Eintreffen der alarmierten Polizei unerkannt ohne Beute flüchten. Ersten Ermittlingen nach, hob der bislang unbekannte Täter den Gullideckel in der Brennergasse, Höhe Hausnummer 1, am Straßenrand aus und brachte ihn zum Tatort in die Gerberstraße. Der Täter trug eine schwarze Mütze, war mit einer Jeans bekleidet und ist etwa 180 cm groß.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden.