Verkehrsblockade verursacht Wartezeiten in Kempten

Heute Morgen war die Stephanstraße, die Einfallstraße in Kempten von der A7 kommend, auf Höhe Bleicherstraße wieder dicht. Die Gruppierung „Die Letzte Generation“ veranstaltete eine Sitzblockade. © privat

Kempten - Heute Morgen protestierte erneut die Gruppierung „Die Letzte Generation“ mit einer Straßenblockade an einer Kemptener Einfallstraße.

Verkehrsblockade in Kempten gegen tödliches Weiter-So

Heute Morgen, 8 Uhr, der Verkehr staut sich an der Stephanstraße/Ecke Bleicherstraße in der Nähe des vielbefahrenen Berliner Platzes. Sechs Männer und Frauen haben sich quer über die Straße gesetzt. Einige Beteiligte hatten sich an der Fahrbahn festgeklebt.

Bereits im Mai hatte die Gruppierung in Kempten eine Straße blockiert.

Die eingesetzten Streifenbesatzungen von Polizeiinspektion und Verkehrspolizeiinspektion, später auch der Autobahnmeisterei, leiteten den Verkehr großräumig ab. Nachdem die Personen von der Fahrbahn entfernt worden waren und die Straße wieder sauber war, gaben die Einsatzkräfte den Verkehr nach rund eineinhalb Stunden wieder frei. Das meldete die Polizei.

Alle sechs Personen, drei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 20 und 62 Jahren, müssen sich nun strafrechtlich wegen des Vorwurfs der Nötigung verantworten. Keine der Personen wurde verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen.

Proteste der Letzten Generation auch in anderen Städten

Zeitgleich mit dem Protest in Kempten fanden in mindestens vier weiteren deutschen Städten Straßenblockaden der Letzten Generation statt. Die Gruppierung setzt auf friedlichen Widerstand „angesichts des völligen Politikversagens, um das Kippen in eine tödliche Heißzeit noch zu verhindern“, wie die Mitglieder in einer Pressemitteilung wissen lassen, „diese wird sonst noch zu unseren Lebzeiten Hunger, Kriege und Flucht in bisher unbekanntem Ausmaß bringen.“

Lisa Winkelmann, 20, gebürtige Kemptnerin, begründet, warum sie den Verkehr blockiert: „Es kostet mich Überwindung, meine Mitmenschen in ihrem Alltag zu behindern. Doch wir müssen das fossile Weiter-So unterbrechen, weil wir nicht länger zusehen können, wie vor unser aller Augen die Folgen der Katastrophe immer dramatischer werden. Selbst kurzfristig wirksame Maßnahmen wie ein Tempolimit werden von unserer Regierung nicht umgesetzt, obwohl es dafür in der Bevölkerung eine Mehrheit gibt!”