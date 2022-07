Vermisster in Dietmannsried tot aufgefunden

Teilen

Der Vermisste war am Dienstag zum Baden aufgebrochen. © Benis Arapovic

Dietmannsried/Sachsenried - Der seit Dienstagabend Vermisste 80-Jährige ist gestern Früh tot aufgefunden worden. Er hatte sich zum Baden am Sachsenrieder Weiher aufgemacht.

Der Vermisste im Bereich des Sachsenrieder Weihers ist gestern Morgen tot aufgefunden worden. Zeugen hatten den Mann leblos im Wasser vorgefunden, die hinzugerufene Wasserwacht barg den 80-Jährigen, ein ebenfalls alarmierter Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Am Dienstag war der Mann gegen 21 Uhr als vermisst gemeldet worden. Er war am Nachmittag alleine zum Baden an einen nahegelegenen Weiher gefahren. Am Abend war das Fahrzeug immer noch an der Örtlichkeit, den Mann trafen die Beamten aber nicht an.

Die Polizei leitete daher umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Unterstützung erfolgte hier durch die örtliche Feuerwehr und die Wasserwacht. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Aufgrund der Dunkelheit wurden die Suchmaßnahmen gegen Mitternacht unterbrochen und am Mittwoch fortgesetzt. Hier kamen auch Polizeitaucher zum Einsatz.

Nach den Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes starb der Mann vermutlich an einer inneren Ursache, derzeit liegen keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor.

(PI Kempten und KDD Memmingen)