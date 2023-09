Vernissage der Zukunftswerkstatt Junges Utopia

Von: Sabine Stodal

Tobias Wersig, Anton Hottenroth und Alander Baur (v.l.n.r.) standen bei der Vernissage für Fragen zur Verfügung. Die Zukunftswerkstatt „Junges Utopia“ der vhs und Kunstschule Kempten und des Tuteka e.V. findet in diesem Jahr in Kooperation mit der römischen Kunstschule La Porta blu statt und wird kofinanziert von der Europäischen Union. © Sabine Stodal

Kempten – Was stinkt euch so richtig? Was könnte man auf der Welt besser machen, wenn alles möglich wäre? Welche realistischen Ideen für eine nachhaltige, wünschenswerte und gerechte Zukunft habt ihr?

Kreative Antworten auf diese Fragen geben mehr als 30 Kinder und Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren aus Kempten und Rom im Rahmen des Projekts „Junges Utopia – eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft“. Zur Eröffnung ihrer Ausstellung „Junges Utopia International: Die Geschichte, die uns verbindet und die Zukunft, in die sie uns führen kann“ in der Kunstfabrik Kempten (Eberhardstr. 4) waren auch die italienischen Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer angereist.

Die alljährlich stattfindende Zukunftswerkstatt „Junges Utopia“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kunstschule und Volkshochschule Kempten und des Vereins Tuteka e.V., das sich an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sowie den European Youth Goals orientiert. „Wir möchten jungen Menschen Möglichkeitsräume eröffnen, in denen ihre Ideen für eine nachhaltige Zukunft Raum finden, gehört und diskutiert werden“, erklären Claudia und Alex Köffer, die Gründer des Tuteka e.V.. In diesem Jahr findet „Junges Utopia“ erstmals auf internationaler Ebene statt, in Kooperation mit Jugendlichen der Kunstschule „La porta blu“ in Rom.

Seit Anfang des Jahres arbeiteten diese und eine Gruppe junger Leute aus dem Allgäu auf digitalem Wege gemeinsam an der Umsetzung ihrer Ideen. In den Sommerferien standen schließlich gegenseitige Besuche an. Nun stellten die jungen Menschen die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit vor, mit denen sie sich (wie bereits im vergangenen Jahr) an der europäischen Nachhaltigkeitswoche beteiligen.

Wer die Ausstellung betritt, wird erst einmal von einer Menge Kritik in Form von Tonaufnahmen, Sprechblasen und originell inszenierten Fotos überschwemmt. Darin geht es um gesellschaftliche Herausforderungen und Ungerechtigkeiten aller Art: um Umweltverschmutzung, Rassismus, Mobbing, um zu schamhaften Aufklärungsunterricht in der Schule und vieles mehr. „In der Kritikphase durften wir alles rauslassen, was wir schlecht finden und was uns stört“, erklären Tobias Wersig, Alander Baur und Anton Hottenroth. Die drei standen den Besucherinnen und Besuchern der Vernissage für Fragen zur Verfügung. Im nächsten Ausstellungsabschnitt, in der „Utopiephase“, durfte im Hinblick auf mögliche Verbesserungen „gesponnen“ werden, ohne Rücksicht auf realistische Umsetzungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse sind in Filmen, Bildern sowie in Form großer, aus gebrauchten Materialien gebauten Modellen zu sehen. Letztere zeigen beispielswiese eine Stadt unter der wunderschönen grünen Erdoberfläche, einen Lehrerscanner (zum Erkennen schlechter Lehrer), eine Maschine, in der die Verursacher von Unrecht ihre Fehler erkennen oder einen Turm, der direkte politische Mitsprache ermöglicht. In der dritten, der „Realisationsphase“, verdeutlichen die jungen Künstlerinnen und -künstler ihre realistischen Wünsche, Ziele und Forderungen im Hinblick auf eine gerechte, nachhaltige Zukunft. Kemptens 3. Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll verlieh den Künstlerinnen und Künstlern für ihr Engagement im Namen des Oberbürgermeisters und des Klimaschutzmanagements die Plakette „Klimakümmerer“.