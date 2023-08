Spaziergänger in Kempten mit Laser-Pointer in die Augen geleuchtet

Teilen

So klein und doch so gefährlich. Gestern wurde ein 38-Jähriger Opfer eines Laserpointer-Angriffs in Kempten. © Symbolbild: Panthermedia/zephyr18

Kempten - Versuchte gefährliche Körperverletzung: Für einen Angriff mit einem Laserpointer sucht die Polizei derzeit nach Zeugen. Die Tat geschah gestern, am Mittwoch, 30. August, abends im Bereich des Residenzplatzes.

Am Mittwochabend zielte ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin am Residenzplatz einem 38-jährigen Mann aus etwa 15 Meter Entfernung mit einem Laserpointer in die Augen. Der Geschädigte ging gerade mit seinem Hund Gassi.

Der Täter soll sich in einer Personengruppe befunden haben, wie ausgesagt wurde. Nähere Beschreibungsmerkmale sind nicht bekannt. Der Spaziergänger blieb durch den Vorfall unverletzt. Nun bittet die Polizeiinspektion Kempten Zeugen, welche sachdienliche Angaben tätigen können, sich an nachfolgende Telefonnummer zu wenden: 0831/9909-0. (PI Kempten)