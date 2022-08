Viel Gesellschaftskritik beim Unternehmerbrunch der FDP Kempten/Oberallgäu

Von: Jörg Spielberg

Albert Duin, Sprecher für Wirtschaft, Energie und Tourismus der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag, kritisierte die gegenwärtige Politik und gesellschaftliche Entwicklungen scharf. © Spielberg

Kempten – Liberale aus den Kreisverbänden Kempten und Oberallgäu waren froh, dass sie wieder regionale Unternehmer zu ihrem traditionellen Mittelstandsbrunch einladen konnten, der heuer mit Nähe zum Festwochengelände in der Fasshalle Kempten stattfand.

Begrüßt wurden die Gäste durch kurze Grußworte der beiden Kreisvorsitzenden Daniela Busse von der FDP Kempten und Andreas Dünnebier von der FDP Oberallgäu.



Letzterer ließ kein gutes Haar an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, dem er vorwarf, Rosstäuscher, Populist und Verhinderer der Energiewende zu sein. Applaus erhielt er hierfür auch von einigen FDP-Granden aus Schwaben, die wie die Stellv. Vorsitzende der FDP Schwaben Melanie Bindhammer und der Vorsitzende des Liberalen Mittelstands Schwaben Alexander Meyer den Weg von Augsburg nach Kempten gefunden hatten.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Stephan Thomae warf dem grünen Koalitionspartner in puncto Lobbyismus Scheinheiligkeit vor. So sei es aus Sicht der Grünen kein Problem, die US-Amerikanerin und ehemalige Greenpeace-Chefin ­Jennifer Morgan als Sonderbeauftragte für Klimaschutz zu installieren, gleichzeitig würde große Kritik laut, wenn Finanzminister Christian Lindner mit Porsche-Chef Oliver Blume telefoniere. „Wir sind stets mit allen Unternehmern und Arbeitgebern im Gespräch, weil dies gut für unser Land ist“, so Thomae.



Des Weiteren äußerte Thomae Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Übergewinnsteuer und stellte die Frage in den Raum: „Was ist ein guter und was ist ein schlechter Gewinn?“



Mit dem Virus leben

Der Pflege- und Gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Dr. Domink Spitzer übte in seiner Ansprache Kritik an der Gesundheitspolitik von Bundesminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, aber auch an der des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek. „Ich erkenne keinen medizinischen Nutzen darin, wenn die Besucher der Allgäuer Festwoche auf dem Nachhauseweg im ÖPNV eine Maske tragen müssen, sich aber kurz zuvor im Festzelt ohne Maskenschutz laut ansingen.“



Spitzer empfiehlt einen entspannteren Umgang mit dem Corona-Virus, so wie es aktuell die Mehrheit der europäischen Staaten tut. „Nur Dänemark und Deutschland haben einen Plan für den kommenden Herbst aufgestellt, die anderen Nationen sind zur Normalität zurückgekehrt. Wer beispielhaft in der Schweiz positiv auf Corona getestet wird, geht trotzdem zur Arbeit. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“, so die Empfehlung von Spitzer.



Der Höhepunkt der Veranstaltung war ein Impulsvortrag des FDP-Landtagsabgeordneten Albert Duin, Sprecher für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Duin ist bekannt als Freund unmissverständlicher Klarheit und dieser Einschätzung wird er auch beim Unternehmerbrunch gerecht.



Seit 39 Jahren, sagt Duin, sei er als gelernter Handwerker Unternehmer und er reibe sich angesichts der Zustände in Deutschland mehr und mehr die Augen. Deutschland attestiert er nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern grundsätzlich einen Arbeitskräftemangel, vielleicht auch eine gewisse Unlust zur Arbeit, Stichwort Work-Life-Balance.



Ursache sei vielleicht auch ein gesetzlich geregelter Mindestlohn von zwölf Euro, von dem laut ihm am Ende lediglich 40 Prozent im Geldbeutel des Arbeitnehmers bleiben würden. Sein Fazit: „Wir arbeiten fast nur noch für den Staat.“

Schnell kommt Albert Duin auf die explodierenden Stromkosten und die Gasmangellage zu sprechen: „Für die Glasindustrie in Deutschland bedeuten die hohen Stromkosten mittelfristig das Ende, die Keramikindustrie kann ohne Gas nicht produzieren.“



Verantwortlich für das Dilemma seien ideologische Vorgaben der Politik, vornehmlich der Grünen. Duin kritisiert zudem eine „völlig aus dem Ruder gelaufene Bürokratie“, die stetig neue Verordnungen und Kontrollinstanzen schaffe, selbst aber für den Bürger nicht mehr erreichbar sei. „Tagelange Wartezeiten auf Behörden sind zur Regel geworden“, so Duin.



Grundsätzlich stört sich Albert Duin an der allenthalben zur Schau getragenen Gutmenschenhaltung, Moralvorstellungen würden wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Hinter der politischen Korrektheit verbörgen sich nicht selten Eigeninteressen und starre Weltbilder, so Duin. Als Beispiel führt der Liberale das Lob mancher Grünen-Politiker für die Olympischen Spiele von 1972 in München auf. „Glaubt jemand, wenn es damals schon die Partei der Grünen gegeben hätte, dass München die Olympiade jemals ausgetragen hätte, dass es heute ein Olympiastadion, eine U- und S-Bahn gäbe?“ Für Duin sind die Grünen eine Partei der Verhinderer, er empfiehlt in Bayern eine Zusammenarbeit mit der CSU, insofern Markus Söder Ministerpräsident bleibe. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sei ein Verhinderer aus Gründen des Populismus. „Wenn wir heute keine HGÜ-Leitungen aus Norddeutschland haben, so ist das auf das Wirken Aiwangers zurückzuführen“, so Duin.



Ein Thema, für das sich Albert Duin persönlich einsetzen möchte, ist die Gleichstellung betrieblicher wie akademischer Ausbildung. „Es kann nicht sein, dass ein Handwerker, der den Meistertitel anstrebt, aus eigener Tasche hierfür rund 15.000 Euro zahlen muss, die akademische Ausbildung an Hochschulen aber kostenlos angeboten wird, auch dann noch, wenn mehrfach das Studienfach gewechselt wird.“ Das Ergebnis dieser Politik spiegelt sich auch in der Politik selbst wieder: „Wir haben definitiv zu viel Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal in der Politik.“