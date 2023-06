Viel zu entdecken beim Cockroach Burn Art Festival im Kulturquartier Allgäu in Kempten

Von: Susanne Lüderitz

Teilen

Aus der Not haben die Austellerinnen und Aussteller eine Tugend gemacht. In das denkmalgeschützte Gebäude dürfen keine Nägel geschlagen werden. Aber die Ränge in der Allgäuhalle scheinen wie gemacht für Ausstellungen. © Lüderitz

Kempten/Allgäu - „Eine Kakerlake ist das einzige Tier, das nicht einmal eine Atombombe umbringt“, sagt Edina Meizel. Sie steht in den Stallgebäuden auf dem Gelände der Allgäuhalle - dem heutigen Kulturquartier Allgäu. Zusammen mit Lumen Montalbano hat Meizel das Cockroach Burn Art Festival auf die Beine gestellt. Genauso widerstandsfähig und ausdauernd wie Kakerlaken - auf Englisch „Cockroach“ - müssen unbekanntere Künstlerinnen und Künstler sein, erklärt sie. Und den Underground-Künstlern haben die beiden Festivalmacherinnen zwei Tage lang eine Bühne gegeben - mit toller Resonanz. Eine Gelegenheit, um auch über das Kulturquartier KQA zu sprechen.

Gerne beim Burn Art Festival mitgemacht hat Julia Konieczny mit ihrem Label „Jodlerhut und Kimono“. Die gebürtige Kemptenerin vereint japanische Malerei mit Themen aus dem Allgäu. Konieczny schätzt am Burn Art Festival, dass man sich ausprobieren und mit Besuchern und den anderen Künsten austauschen kann.

Großer Andrang beim Burn Art Festival im Kulturquartier Allgäu

Über 100 Kunstschaffende stellten am Wochenende ihre Werke aus oder performten auf dem Gelände der Allgäuhalle. Neben der Ausstellung gab es eine Modenschau, Videokunst, Tanzperformances und viele Workshops - im Speziellen für Kinder. Für Sound sorgten etwa Rootsman Fyah oder DJ Tengood. Und auch die Literatur kam nicht zu kurz, zum Beispiel mit einer Slam Lesebühne.

Kunst im Kuhstall: Auch dieses Jahr fand das Cockroach Burn Art Festival an einem besonderen Ort statt. Auf dem Gelände der Allgäuhalle - dem KQA - gingen die Werke von über 100 Künstlerinnen und Künstlern eine besondere Symbiose ein mit den Stallungen und der Arena ein, in denen noch vor kurzem Vieh-Auktionen stattgefunden hatten. © Lüderitz

„Die Resonanz ist überwältigend!“, freut sich Edina Meizel. „Zwischen den Künstlern und Besuchern entsteht ein so wichtiger Dialog.“ Die Underground-Bewegung sei in Kempten und dem Allgäu sehr groß, berichten die Organisatorinnen, die mit ihrem eigenen Projekt „Cockroach“ ebenfalls vertreten sind. Sie hätten sogar Absagen erteilen müssen, an Künstler, die mitmachen wollten.

Musik, Literatur, Tanz, Theater, Workshops und bildende Künste: Für alle Sinne war etwas geboten beim Cockroach Burn Art Festival im KQA. © Lüderitz

Eine Gemeinsamkeit hätten die Aussteller nicht. Großen Wert haben die Organisatorinnen auf Vielfalt gelegt. Und das Konzept ging auf. Am ersten Tag atmeten etwa 1.000 Besucherinnen und Besucher Kunstluft. Und am zweiten Spätnachmittag, vor dem Abendprogramm waren es bereits 500.

Interesse an „mehr“ ist da

Einer von ihnen ist Christoph Nunner, der in einem Liegestuhl Sonne und Musik genießt. „Die Atmosphäre ist entspannt hier und die Musik ist gut“, sagt der kunstinteressierte Geschäftsführer des Caritasverband Kempten-Oberallgäu e.V., „es wurde Zeit, dass es das hier gibt.“ Er wünscht sich - auch in seiner Funktion bei der Caritas - dass das ganze Allgäuhallen-Gelände zum Kulturquartier wird. Die Caritas wolle sich beteiligen und dort ein inklusives Bike-Café aufziehen, wo Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten.

Über einen Mangel an Anfragen kann sich auch „Kulturquartier Allgäu e.V.“ nicht beklagen. Bis in den November wollen die Leute die Räumlichkeiten in der Allgäuhalle bereits buchen. Ausschlusskriterien gibt es abgesehen von rechten Inhalten keine. „Wir spielen wirklich die Halle für alle“, erklärt Lumen Montalbano.

Kempten will schafkopfen

Der „Quartierskopf“, wo sich die Schafkopf-Fans treffen, und die „Open Stage“ sind die Renner unter den KQA-eigenen Veranstaltungen. „Über Blockflötenmusik wird jetzt niemand hier mehr lächeln“, sagt Montalbano grinsend, „zuletzt war eine Blockflöte bei der Open Stage die richtig gerockt hat.“

Mit dem „Literarischen Allerlei“ wollen die Macher Menschen bewegen, aus sich herauszugehen. Viele Leute seien ohnehin schon literarisch aktiv, ob mit dem Tagebuch oder eigenen Geschichten. Anfangs seien nur zwei Gäste dabei gewesen, zuletzt immerhin 16.

Gut funktioniert habe bisher, dass jede Veranstaltung einen Paten und Thekenpersonal aus dem Kulturquartier-Verein braucht. 270 Mitglieder zählt dieser Mittlerweile. Auch die Medienpräsenz und Flyer- und Plakat-Kampagnen „sind am Laufen“, aber das Kulturquartier habe sich noch nicht überall herumgesprochen, sagt Montalbano. Hier wolle man nachfassen.

Dass das KQA und die Veranstaltungen dort noch bekannter werden sollen im Allgäu, das finden auch zwei befreundete Ehepaare der älteren Generation aus Aitrang und Pfronten. Sie sitzen unter einem Sonnenschirm und genießen ebenfalls die entspannte Atmosphäre auf dem Festival. Die Halle passe gut zur Ausstellung, sagen sie - auch wenn die Stimmung beim letztjährigen Burn Art Festival auf einem Schrottplatzgelände schwer zu toppen sei. Ihnen gefällt auch, dass die Altersstruktur so gemischt ist.