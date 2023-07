Viele Premieren und sechs Klassensiege für Kemptener Kartslalomfahrer

Die Pokalträger, hintere Reihe v.l.: Robin Uhlemayr, Christian Brodt, Gianluca Schieß, vordere Reihe: Leon Müller, Luis Schaarschmidt und Paul Schaarschmidt. © Tibi Schieß

Kempten - Kürzlich richtete der MSC Scuderia Kempten eine Doppelveranstaltung im Superkartslalom aus, die als Qualifikationsläufe zur Bayerischen Meisterschaft gewertet werden. Trotz sehr hoher Temperaturen hatten die Teilnehmer viel Freude mit dem sehr flüssig und flott gesteckten Parcours. In der Klasse 1 (12-15 Jahre, 7 Starter) gewann Christian Brodt beide Rennen souverän. Die große Überraschung war aber Leon Müller mit seinem 2. Platz im ersten Rennen - bei seiner erst dritten Doppelveranstaltung in dieser Disziplin.

Die Klasse 2 (16-23 Jahre, 10 Starter) gewann Robin Uhlemayr im ersten Rennen mit Tagesbestzeit. Gianluca Schießals Zweiter und Alec Bergner als Dritter komplettierten das Podium. Das zweite Rennen gewann Gianluca Schieß mit Bestzeit vor Patrick Fleschutz (2.) und Alec Bergner (3.).

Besseres, weil kühleres Wetter gab es am Sonntag beim 10. Lauf zur Allgäuer Jugendkartslalom-Meisterschaft. Viel Lob gab es für den flott gestellten Parcours - insbesondere auch von den Gaststartern aus anderen Meisterschaften. Und nach zuletzt eher durchwachsenen Ergebnissen konnten die Kemptener Kids bei ihrer Heimveranstaltung voll überzeugen.

Der jüngste Scuderianer, Luis Schaarschmidt (er wird im Herbst 7 Jahre alt), war in der Klasse 1 (7-9 Jahre, 24 Starter) mit seinem 13. Platz überglücklich. Sein Bruder Paul kam in der Klasse 2 (10-11 Jahre, 21 Starter) fehlerfrei ins Ziel und erreichte erstmals als Dritter eine Podestplatzierung. In die gleiche Erfolgsspur legte sich Leon Müller in der Klasse 3 (12-13 Jahre, 16 Starter), er wurde ebenfalls Dritter.

Ganze 71 Tausendstelsekunden fehlten am Ende Christian Brodt in der Klasse 4 (14-15 Jahre, 11 Starter) auf den Sieg, er wurde Zweiter. Nach knapp einem Jahr Pause und komplett ohne Training bewies Elias Smouni als Vierter, dass er noch nichts verlernt hat. Mit der besten Gesamtzeit der Veranstaltung gewann Gianluca Schieß die Klasse 5 (16-18 Jahre, 8 Starter). Damit hat er sich im Kampf um die Allgäuer Meisterschaft eindrucksvoll zurück gemeldet. Und Robin Uhlemayr bewies in der Klasse 6 (19-21 Jahre, 4 Starter), dass man auch mit einem Pylonenfehler noch den Klassensieg holen kann.

Die weiteren Ergebnisse:

Superkart, 1. Rennen, Klasse 2: 4. Patrick Fleschutz, 6. Fabienne Liseau;

2. Rennen, Klasse 1: 5. Leon Müller;

Klasse 2: 4. Robin Uhlemayr, 5. Fabienne Liseau;

Jugendkart, Klasse 6: 3. Patrick Fleschutz, 4. Luca Neumann