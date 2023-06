Vier Deutsche Meistertitel für das Tanzzentrum Allgäu

Die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzzentrums Allgäu bei der TAF Deutschen Meisterschaft Hip Hop, Hip Hop Battles und Popping. © Tanzzentrum Allgäu

Kempten/Glauchau – Am vergangenen Wochenende fand die TAF Deutsche Meisterschaft in Hip Hop, Hip Hop Battles und Popping 2023 im sächsischen Glauchau statt.

Einmal mehr sehr erfolgreich war das Hip Hop-Turniertanzteam des Tanzzentrums Allgäu aus Kempten unter Leitung von Svitlana Gangi, Evelyn Walch und Nina Vietze. Das Tanzzentrum Allgäu war mit mehr als 100 Tänzerinnen und Tänzern im Einsatz. Wie bereits in den Vorjahren gewann die Mini Kids-Formation „generat1onE“ (7 Jahre und jünger) ebenso den ersten Platz wie die Hip Hop Dance Production „ex meridiani“.



Zwei Titel für Patrick Häckel vom Tanzzentrum Allgäu

Gleich zwei Deutsche Meistertitel gewann Patrick Häckel in den Disziplinen Hip Hop Solo Boys und Popping in der Altersklasse der Junioren 1. Dazu kommt noch sein dritter Platz bei den Hip Hop Battles. Häckel zählt damit zu den erfolgreichsten Startern bei der DM überhaupt.



Ein großartiger Erfolg war auch der Deutsche Vizemeistertitel für das Mini Kids Duo Hanna Tautz/Beatrice Zimmermann.



Starke Leistungen zeigten zudem die großen Formationen CamboKidz (Platz 5 – Kinder 8-12 Jahre), Q-ONE (Platz 5 – Junioren 13 bis 16 Jahre) und Prestige (Platz 12 – Erwachsene).



Solo- und Duo-Tänzerinnen mit Top-Platzierungen

Das erfolgreiche Wochenende vervollständigten die guten Platzierungen der Solo- und Duo-Tänzerinnen des Tanzzentrums. Am Samstagvormittag tanzten in der Kategorie Mini Kids Solo Girls Alara Gür, Beatrice Zimmermann, Elisa Maier und Kayra Ucar. Am Nachmittag folgten dann die Duos Nezihe Cottone/Alina Fackler (Platz 7 – Kinder), Ayla Gür/Nikol Orlando (Platz 9 – Kinder), Alina Teise/Amelie Fackler (Platz 7 – Junioren 1) sowie Miruna Blidar/Joyce Pfahler und Inka Stetter/Naja Nieberle (Junioren 2 – beide gemeinsamer Platz 11).



Die TAF Deutsche Meisterschaft 2023 diente auch der Qualifikation zur IDO Hip Hop Weltmeisterschaft im Oktober im polnischen Kielce.

Weitere Informationen zu Hip Hop und zu Hip Hop-Turniertanz erhalten Sie vom Team des Tanzzentrum Allgäu unter Infotelefon 0831/2540878 oder unter www.tanzzentrum-allgaeu.de. kb