Vier Kunstpreisträgerinnen in Kempten

Skulptur, Zeichnung, Konzeptkunst und Malerei

Von Dominik Baum schließen

Kempten - Für die diesjährige Kunstausstellung bei der Allgäuer Festwoche haben 147 Kunstschaffende 258 Werke eingereicht. Vier von ihnen bekamen jüngst einen Preis, 66 der Arbeiten kommen in die Ausstellung.



Mit der Allgäuer Festwoche kehrt auch die traditionelle Kunstausstellung zurück. Bereits am Montag wurde mit Julia Miorin die Preisträgerin des Kunstpreises der Stadt Kempten bekanntgegeben. Außerdem wurden die Gewinnerinnen des Thomas-Dachser-Gedenkpreises, des Förderpreises der Dr.-Rudolf-Zorn-Stiftung und des Ausstellungsstipendiums der Sparkasse Allgäu vorgestellt.

„Die ganze Bandbreite des künstlerischen Schaffens“

Zur 71. Kunstausstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche haben 147 Kunstschaffende insgesamt 258 Werke zur Jurierung eingereicht. Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Vorsitzender der siebenköpfigen Jury, sprach von „zwei sehr intensiven Tagen“, doch letztlich seien alle vier Preisträgerinnen mit Einstimmigkeit gewählt worden. „Ganz besonders: Dieses Jahr sind nur Frauen unter den Preisträgern. Die Werke bilden dabei die ganze Bandbreite an Kunstgattungen ab – Skulptur, Zeichnung, Konzeptkunst und Malerei – und zeigen damit die Vielseitigkeit des künstlerischen Schaffens im Allgäu“, sagte Kiechle.

Kunstpreis der Stadt Kempten: „Papierhandtücher“ überzeugen

Mit Julia Miorin gewann den mit 5.000 Euro dotierten Kunstpreis der Stadt Kempten keine Unbekannte. Bereits 2014 erhielt sie den Förderpreis der Dr.-Rudolf-Zorn-Stiftung, 2017 folgte das Ausstellungsstipendium der Sparkasse Allgäu. Nun wurde die in Memmingen geborene Künstlerin, die inzwischen in Leipzig lebt und arbeitet, für ihr Werk „Papierhandtücher“ mit dem Hauptpreis gewürdigt. „Es fühlt sich reichlich absurd an, ist aber auch toll, diese Wertschätzung zu erhalten“, meinte Miorin.

Wie häufig bei ihren Arbeiten der Fall, griff sie auch – wie der Name schon erahnen lässt – für „Papierhandtücher“ auf einen alltäglichen Gegenstand zurück, den sie in neuem Kontext präsentierte. „2016 habe ich angefangen, auf öffentlichen Toiletten Papierhandtücher zu sammeln. Damals hatte ich noch keine konkrete Idee, was damit passiert“, erzählte die Künstlerin.

Viele Assoziationen bei den prämierten Werken

Schlussendlich präsentierte sie die Papierhandtücher farblich sortiert in einer Vitrine, die an eine museale Ausstellung erinnert. Unter anderem diese Art der Darstellung überzeugte auch die Jury. Den „Alltagsgegenstand wertig zu präsentieren“, habe Eindruck hinterlassen, sagte Dr. Christine Müller Horn, Museumsleiterin der Stadt Kempten. Auf den Umweltschutz bezogen, sprach OB Kiechle von einem „Wegwerfprodukt, mit dem wir im Alltag bedenkenlos umgehen“.



Den mit 4.000 Euro dotierten Thomas-Dachser-Gedenkpreis erhielt in diesem Jahr die Künstlerin Cornelia Brader. Ausgezeichnet wurde die ebenfalls in Memmingen geborene Holzbildhauerin für ihre Skulptur „Cruisin‘ 1“, die ein auf einem Silo stehendes Pferd zeigt. Pferde seien in der Bildhauerei ein traditionelles Thema, sagte Brader. „Warum nun das Pferd auf dem Silo steht, darüber kann sich jeder selbst Gedanken machen“, so die Künstlerin weiter.

„Das Material gibt schon viel vor“

Müller Horn erklärte, dass die Skulptur die Jury auf zwei Ebenen überzeugt habe. „Das Werk bringt nicht nur zum Schmunzeln, es ist auch handwerklich sehr gut gelöst.“ Man könne sich viele Gedanken darüber machen, beispielsweise, wie das Pferd auf das Silo gekommen sei oder wie es nun zu Futter komme. Brader erzählte, dass sie insgesamt drei Wochen an der Skulptur gearbeitet hat. „Technisch war der Stamm herausfordernd, weil er nicht ganz rund war und eine Kerbe im Holz hatte“, meinte die Künstlerin. Doch gerade das sei für sie das Reizvolle an der Holzbildhauerei. „Das Material gibt schon viel vor.“



Tuschezeichnungen - „Schnell und ehrlich“

Über den Förderpreis der Dr.-Rudolf-Zorn-Stiftung und damit über 3.000 Euro durfte sich die in Krugzell aufgewachsene Künstlerin Vero Haas freuen, die derzeit Bildende Kunst in Berlin studiert. Gewürdigt wurden ihre Werke „An jedem Ort, überall (I)“ und „An jedem Ort, überall (II)“, die beide mit Tusche auf einem Skizzenblock entstanden sind. „Mich interessiert das Schnelle und Ehrliche an der Arbeit. Jeder Strich ist gesetzt und lässt sich nicht rückgängig machen“, erklärte die Künstlerin ihre Vorliebe für Tusche. Nachdem sie sich für einen bestimmten Bildausschnitt und eine Komposition entschieden habe, dauere es nur fünf bis zehn Minuten, bis das Werk fertig sei. „Man kann mit Tusche nicht langsam malen, sonst tropft es“, erklärte Haas dazu.

Mit den Titeln ihrer beiden Arbeiten wolle die junge Künstlerin ausdrücken, dass man überall auf der Welt Natur finde, aber der Mensch an vielen Orten seine Spuren hinterlassen habe. Auch in diesem Fall überzeugte die Jury sowohl die Präsentation der Werke als auch das handwerkliche Geschick. Als „flott, aber präzise und mit viel Konzentration“ beschrieb Müller Horn die Entstehung der Arbeiten.



Tiefgründige Märchenzeichnungen

Das mit 2.000 Euro dotierte Ausstellungsstipendium der Sparkasse Allgäu erhielt die Kemptenerin Kornelia Kesel für ihre Werke „Noch gut“ und „Unhappy End“, in denen sie die Märchen „Der Froschkönig“ und „Rotkäppchen“ neu interpretierte. Auf den ersten Blick humoristisch, seien die Bilder auch für Kinder geeignet, sagte die Museumsleiterin dazu. Aber auf den zweiten Blick erkenne man die Doppeldeutigkeit der Arbeiten. „Es sind immer auch tragische Geschichten, die der Betrachter nicht sofort erkennt“, erklärte Kesel und deutete beispielhaft auf das Werk, das an Rotkäppchen erinnern soll. „Die Gefahr geht hier nicht vom wolfsähnlichen Hund aus, sondern von einer männlichen Gestalt in der Ferne, die aus einem Haus herausschaut“, zeigte die Künstlerin auf, wie sie die Themen Missbrauch und Vergewaltigung thematisieren will.

„Ich übermale meine Werke auch ganz oft und kombiniere sie mit Collagen. So entstehen viele Schichten, die ich als das Gedächtnis des Bildes bezeichne. Wenn das Bild am Ende lebt, ist es fertig“, beschrieb Kesel ihren Arbeitsprozess bis zum vollendeten Werk.



Insgesamt werden im Rahmen der Allgäuer Festwoche 66 Werke von 52 Kunstschaffenden gezeigt werden. Die Arbeiten sind vom 13. August bis 11. September im Hofgartensaal der Residenz ausgestellt.