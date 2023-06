Neue Ära: Volker Reichle übergibt Leitung des Kemptener Amts für Umwelt und Naturschutz an Andrea Gengenbach

Von: Susanne Lüderitz

Hatten vier Wochen Zeit für die Übergabe der Geschäfte im Kemptener Amt für Umwelt und Naturschutz: Volker Reichle, der seit 2018 der Chef dort war und nun in den Ruhestand geht und Andrea Gengenbach, die von 2018 bis Mai 2023 in der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Augsburg tätig war. © Lüderitz

Kempten - Das was der Chef des Umwelt- und Naturschutzamtes tut, ist oft nicht gleich für den Bürger sichtbar. Die Einhaltung von Gesetzen, die Überwachung von Immissionsstandards, Mitarbeiterführung stehen unter anderem auf der Agenda. Jetzt übergibt Volker Reichle, „ein Urgestein der Kemptener“ Verwaltung, wie Oberbürgermeister Thomas Kiechle sagte, den Job an seine Nachfolgerin Andrea Gengenbach. Wie ihr Vorgänger übt sie ihr Amt mit Leidenschaft aus.

„Da habe ich ein sehr gutes Bauchgefühl“, gesteht Kemptens Rathaus-Chef bei der Pressekonferenz zur Amtseinführung von Andrea Gengenbach. Sie habe sowohl eine gute Ausbildung als auch viel Berufserfahrung. Man brauche außerdem gute Nerven und ein gutes Gespür, wie man Änderungen herbeiführen kann. Die Entscheidung für Gengenbach sei eine „Überzeugungswahl“ gewesen, pflichtete auch Rechtsreferent Wolfgang Klaus bei.

Wechsel in einem „bedeutenden Amt“

Die „Neue“ betonte, wie stolz sie sei, jetzt in der Stadt Kempten sein zu können. Die gebürtige Unterallgäuerin hatte es nach dem Studium der Rechtswissenschaften und zur Verwaltungswirtin zunächst nach Augsburg verschlagen, wo sie im Jobcenter arbeitete. Im Landratsamt war sie in der Unteren Naturschutzbehörde eine Teamleiterin. „Mein ganzes Leben war ich eine Verfechterin der Umwelt“, erzählte sie, jetzt habe sie dafür Gesetze und tolle Mitarbeiter an ihrer Seite. „Romantische Verklärung“ stehe aber nicht auf ihrer Agenda. In der neuen Tätigkeit seien auch Interessenkonflikte zu bewältigen.

Eine Daueraufgabe ist die Anlagenüberwachung bei Unternehmen, was den Immissionsschutz betrifft. Im ein- bis dreijährigen Rhythmus müssen die Firmen hierfür Dokumentationen einreichen.

Neue Leiterin im Amt für Umwelt- und Naturschutz: Beitrag im Großen und im Kleinen

Auch in ihrem Privatleben will Gengenbach einen Beitrag für den Naturschutz leisten, so gut es geht. Sie trage nur gebrauchte Kleidung und versuche immer das Fahrrad anstelle des Autos zu benutzen. Und darüber hinaus reichen ihre privaten Bemühungen von Mülltrennung über regionales und saisonales Essen bis zum moderaten Heizen.

Auch der Bergsport kommt bei Andrea Gengenbach nicht zu kurz. Die Wahlimmenstädterin nutzt die Nähe zum Gebirge und erklimmt sie per Skiern, per Seilschaft, zu Fuß oder zum Paragliden.

Trotz all dem war dem OB die Wehmut über den Abschied in den Ruhestand von Volker Reichle bei der Amtsübergabe anzumerken. „Nach so vielen Jahren ist das immer ein Verlust an Kompetenzen“, sagte der OB.

Nachdem Reichle zunächst in München für Finanzen und Steuern zuständig gewesen war, kam er im Jahr 1987 nach Kempten. Dort war er erst einmal im Sozialamt tätig. Diese Arbeit würde Reichle „jedem Menschen empfehlen“. Man erlange unheimlich viel Menschenkenntnis, sagte er. 1992 kam der Wechsel ins Umweltamt. Dort sei er vorwiegend mit rechtlichen Fragen betraut gewesen. Nach einem anschließenden Ausflug in den Verkehr bis 2011, unter anderem als Abteilungsleiter für Verkehrswesen, widmete sich Reichle im Jahr 2018 wieder dem Umweltschutz, diesmal als Amtsleiter.

Vier Oberbürgermeister hat Reichle in seiner Laufbahn erlebt. Nun geht er mit einem „weinenden und einem lachenden Auge“, wie er sagte. Seine Zeit will er nun verstärkt dem Tennisspielen, dem Radfahren, den Bergtouren und Ausflügen mit seinem 400er-Roller widmen. „Und meine Frau hat schon eine To-Do-Liste für mich erstellt“, so Reichle schmunzelnd.

Vermissen werde er die Kolleginnen und Kollegen. „Ich bin gerne zur Arbeit gegangen“, verrät der scheidende Amtsleiter, der sogar einen Urlaubstag verschenkt für eine Tagung. Und dass auch die Mitarbeiter ihren ehemaligen Chef schätzen, zeigt allein schon, dass es in seiner Ära kaum einen Mitarbeiterwechsel gegeben habe.