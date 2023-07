Von City-Decks und Stadtteilfesten: Kempten-Ost ist im Wandel

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Rote Einfärbung: An dieser Stelle soll der Quartiersplatz mit City-Decks (eine Art Terrasse) entstehen. Grüne Einfärbung: Diese beiden Stellplätze werden entnommen. Blaue Einfärbung: An dieser Stelle sollen Kurzzeitparkplätze mit zwei Stunden Höchstparkdauer entstehen. © Spielberg

Kempten – Rund 25 Bürger aus Kempten-Ost waren der Einladung des Quartiersmanagements in die Pfarrgemeinschaft St. Ulrich gefolgt, um bei der Sitzung des Stadtteilbüros dabei zu sein. Gesprochen wurde über die Themen Aufbau der City-Decks in der Straße „Auf dem Bühl“, die anstehenden Sommerfeste in Kempten-Ost und auf Wunsch der anwesenden Bürger und Bürgerinnen auch über das zeitweilige Stören von stark alkoholisierten Personen auf dem St.-Ulrich-Platz sowie der neuen Fahrbahnmarkierung für Fahrradfahrer an der Kreuzung Brodkorbweg/Schumacherring.

Positiv zu vermelden ist, dass der Bau des Beachvolleyballplatzes im Engelhaldepark in Kempten-Ost gut voranschreitet. Zur Eröffnung wurde ein Volleyballturnier vorgeschlagen.

City-Decks mit Quartiersplatz kommen in Kempten-Ost

Zum Thema Aufbau der City-Decks in der Straße „Auf dem Bühl“ sprach der eingeladene Mobilitätsmanager der Stadt Kempten Stefan Sommerfeld. City-Decks sind modulare Terassensysteme. Anfang September werden sie auf Höhe des Miniladens s‘Lädele aufgebaut.

Dadurch gehen zwei Parkplätze verloren. Die Stellplätze vor der Ladengasse, die sich unterhalb des Miniladens anschließen, werden zu zehn Kurzzeitparkplätzen. Geplant ist, dass diese von Montag bis Samstag für ein Zeitfenster von 9 bis 19 Uhr zu Kurzzeitplätzen umfunktioniert werden (Anm. d. Red.: Alle Läden dort schließen um 18 Uhr). Zu den anderen Zeiten kann dort durchgehend geparkt werden.

Dorf in der Stadt

Durch die City-Decks wird sich an dieser Stelle die Straße verengen, die Verantwortlichen erhoffen sich dann eine Einhaltung der Tempo-30-Vorschrift. Das Quartiersmanagement möchte an dieser Stelle einen Quartiersplatz etablieren, entsprechend eines„Dorf in der Stadt“. Im Bereich der City-Decks können sich Anwohner konsumfrei aufhalten, es soll dort kleinere Veranstaltungen wie Buchlesungen, Spielnachmittage und Konzerte geben. Die Nachtruhe von 22 Uhr soll eingehalten werden.

„Wir sind hier ganz offen und freuen uns, wenn aus der Bürgerschaft Vorschläge kommen, wie ein solcher Platz bespielt werden kann“, so Quartiersmanager Jan Damlos. Es gab für die Schaffung eines Quartierplatzes Widerstand von Anwohnern, das Quartiersmanagement zeigt sich aber enttäuscht darüber, dass trotz Einladung bisher niemand der Kritiker mit dem Stadtteilquartier in Kontakt getreten ist, um über die Sache zu sprechen. Auch Stefan Sommerfeld von der Stadt signalisierte, offen für Wünsche seitens der Anwohner zu sein.

Tolle Sommerfeste in Kempten-Ost

Drei größere Feste sind für die nächste Zeit im Quartier geplant. Am 16. September beteiligt sich das Quartiersmanagement Kempten-Ost am „Sport- und Familientag“ des City-Management Kempten. Dabei soll der Bike-Park eine Spielstation der beliebten Stadtrallye werden. Am 24. September findet rund um die Ulrichstraße das Stadtteilfest unter dem Motto „Mitgestalten, Fördern, Feiern“ statt. Über den gesamten Quartiersplatz erstreckt sich an diesem Tag ein Festgelände mit buntem Programm für Jung und Alt. Mehr Informationen zu allen drei Festen auf www.kemptenost.de.

Unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges wurde ein weiteres Mal über das Auftreten einer kleinen aber störenden Gruppe von Alkoholisierten gesprochen. Besonders ärgerlich - diese urinieren im Umfeld des St.-Ulrich-Platzes und zeigen dabei auch gerne einmal ihren „Allerwertesten“. Es kam der Vorschlag, ob eine „nette Toilette“ am Platz untergebracht werden kann.

Wie kann man den Verkehr anpassen?

Ein weiteres Ärgernis ist die häufig nicht angepasste Geschwindigkeit auf dem Brodkorbweg in Richtung Kreuzungsbereich Schumacherring. Hier geben Autofahrer, die die Ampelanlage am Schumacherring schon früh im Blick haben, je nach Ampelschaltung zu viel Gas und gefährden dabei Fußgänger und spielende Kinder. Manche wünschen sich seit langem dort Fahrbahnschwellen.

Die Anwesenden der Stadtteilbeiratssitzung konnten dem neuen Fahrradstreifen an der Kreuzung Brodkorbweg/Schumacherring sowohl Positives wie Negatives abgewinnen. Da dort keine zwei Fahrspuren mehr für den Verkehr aus dem Brodkorbweg vorhanden sind, können weniger Autos pro Ampelphase passieren, „was zu Rückstaus in Richtung St. Ulrich führt“, so Anwohner. Aber Fahrradfahrer unter den Anwesenden loben den neuen Fahrradstreifen und freuen sich über mehr Schutz und Respekt vor ihnen.