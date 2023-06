Vortrag in Wildpoldsried: Grünen-Politiker Karl Bär warnt vor möglichen Folgen moderner Gentechnik

„Unkalkulierbare Risiken“

Von Jörg Spielberg

Wildpoldsried – Schon vor Jahren war der Einsatz von Gentechnik in der Agrarwirtschaft ein großes gesellschaftspolitisches Thema. Mittlerweile ist es sogar möglich, gezielt auf einem DNA-Strang mithilfe einer Guide-RNA einen Doppelstrangbruch durchzuführen und dort die alte DNA durch eine neue zu ersetzen. Der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen warnt eindringlich vor den Risiken, die die angedachte Reform der EU-Gentechnik-Richtlinien mit sich bringe.

Von Bürgerbewegungen, aber auch aus Parteien wie Bündnis 90/Die Grünen heraus wurden schon vor einiger Zeit „gentechnikfreie Zonen“ gefordert. Fortan etablierte sich der Begriff im Bereich des ökologischen Landbaus, der Tierzucht und des Nahrungsmittelhandels. Er bedeutet, dass in einem ausgewiesenen Areal kein gentechnisch verändertes Saatgut, Futter oder gentechnisch veränderte Lebensmittel verwendet oder angeboten werden. Auch der bayerische Umweltminister jener Jahre, Dr. Markus Söder, setzte sich 2009 vehement für ein gentechnikanbaufreies Bayern ein. Eine Position, die er als Ministerpräsident so nicht mehr äußert.

Seitdem sind Jahre vergangen und die Forschung im Bereich der Gentechnik wurde weltweit vorangetrieben. Mit einer neuen Methode, dem „Genomen Editing“ mit CRISPR/Cas (Gen-Schere), erfolgte ein Quantensprung in der Gentechnik.

Gentechnik: Licht und Schatten

Nun ist es möglich, gezielt auf einem DNA-Strang mithilfe einer Guide-RNA einen Doppelstrangbruch durchzuführen und dort die alte DNA durch eine neue zu ersetzen. Die alte Gentechnik konnte die neue DNA nicht zielgenau auf einem Chromosom einbauen. Bei beiden Verfahren wird die neue DNA durch u.a. ein Argo-Bakterium, eine Genkanone oder Chemikalien in die Zelle gebracht. In Kombination mit einer beschleunigten Ausbreitung von Genen in Populationen, dem strittigen Gene-­Drive-Verfahren, können so Mutationen zu annähernd 100 Prozent an die Folgegeneration weitergegeben werden.

Wenn zum Beispiel der Mensch eine fremde Art in ein geschlossenes Habitat, z.B. eine Insel, einschleppt, kann mit der beschriebenen Methode eine Ausbreitung und Dominanz der Art verhindert werden. Das Genom der Art wird insofern manipuliert, dass z.B. nur männliche Nachkommen gezeugt werden. Bei einer Vererbung dieser Mutation von 100 Prozent wird die eingeschleppte Art innerhalb kürzester Zeit aussterben.

Hoffnung in Genschere CRISPR/Cas

Dieses neue CRISPR/Cas-Verfahren birgt Chancen, aber auch hohe Risiken. Eine der bekanntesten Projekte, die mit dieser Art die Ausbreitung bestimmter Arten zu unterdrücken versucht, ist das World Moskito Program. Hier sollen gezielt in tropischen Regionen Populationen von Stechmücken, die das Dengue-­Virus in sich tragen, ausgerottet werden.



Auf all dieses Aspekte machte der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen Karl Bär aus Holzkirchen bei einem Fachvortrag in Wildpolds­ried aufmerksam. Im Bundestag ist Karl Bär Obmann im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Bär studierte Agrarwissenschaften und Islam in Berlin. In seinem Vortrag warnt Bär vor der machtvollen Technologie, die vorangebracht wird von Handelspartnern wie den USA, Kanada, Brasilien und der Welthandelsorganisation WTO, von Teilen der eigenen Industrie wie Bayer und BASF, durch Wissenschaftsverbände wie der Scientific Advice Mechanism der EU-Kommission und technikaffinen Mäzenen wie u.a. Bill Gates.



Gefahren: Karl Bär warnt Gesetzesänderung beim Thema Gentechnik

Am 5. Juli dieses Jahres wird die EU-Kommission einen Vorschlag zur Reform der EU-Gentechnik-Richtlinien vorlegen. Sollte sich der Vorschlag durchsetzen, könnten Sorten, die ein „Genomen Editing“ durchlaufen haben, z.B. im Bereich von Saatgut, zukünftig ohne Kennzeichnungspflicht auf Feldern und Tellern landen.

„Eine Abschaffung der Kennzeichnungspflicht würde Gentechnik im Saatgut und Essen unsichtbar machen, sowohl für konventionelle und ökologisch wirtschaftende Landwirte, für Verbraucher in Supermärkten oder Hobby-Gärtner“, sagt Bär und fordert deshalb in jedem Fall die Einführung von Risikoprüfungen, „da auch die neuen gentechnischen Verfahren längst nicht so präzise sind, wie postuliert wird, sondern es zu unbeabsichtigten Veränderungen in anderen DNA-Sequenzen als in der Zielsequenz, kommen kann.“

Karl Bär ermuntert zum Ende seiner Ausführungen die Zuhörer dazu, gegen die Reform der EU-Gentechnik-Richtlinie zu opponieren und regt eine breit angelegte Informationskampagne an. Dabei empfiehlt Bär, sich mit anderen Mitstreitern wie dem Bund Naturschutz Bayern zu vernetzen, um die Problematik rund um die neue Gentechnik breit unter die Menschen zu bringen.