Vortrag von Russlandexperte in Kempten: „Friedensperiode in Europa geht zu Ende“

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Der Dozent Dr. Günther Schmid M.A. sprach über Putins Angriffskrieg und konnte mit Detailwissen und Äußerungen über so manche „deutsche Befindlichkeiten“ überzeugen. © Jörg Spielberg

Kempten – Der Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) des CSU Kreisverbands Oberallgäu Kempten lud zum Vortrag mit Politikwissenschaftler Dr. Günther Schmid M.A.

Kempten – Das Herunterfahren der meisten Corona-Schutzmaßnahmen ermöglicht es den Menschen, sich wieder zu Veranstaltungen zu treffen. So lud am vergangenen Donnerstag der Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik, ASP, des CSU Kreisverbandes Oberallgäu Kempten zu einem aktuell höchst interessanten Vortrag.

Auf Einladung ihres Sektionleiters Wilhelm F. Kölling und ihres Vorsitzenden Hans-Werner Goldner sprach im Hotel Waldhorn der Politikwissenschaftler Dr. Günther Schmid M.A. zum Thema „Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine – Motive, Ziele, mögliche regionale und globale Auswirkungen“. Rund 50 Gäste wohnten der Veranstaltung bei, darunter viele ehemalige Bundeswehrangehörige.



Vortrag von Dr. Günther Schmid

Dr. Günther Schmid, Referent im Dienste der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung, gilt als profunder Kenner Internationaler Politik, lehrte u. a. an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Beamtenhochschule München/Berlin. Seine theoretischen Kenntnisse werden ergänzt durch praktische Tätigkeiten, wie u. a. der von 1985 bis 2012 im nachgeordneten Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes. Schmid war direkter Zeuge von Putins Brandrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, bei der dieser die Politik der USA scharf kritisierte.

Friedensperiode in Europa geht zu Ende

Grundsätzlich stellt Schmid in seinem Vortrag fest, dass eine 70-jährige Friedensperiode in Europa zu Ende gehe, dass liberale Friedenspolitik von mehr Aufrüstung abgelöst werde, dass das Prinzip „Wandel durch Handel“ gescheitert und dass die deutsch-russische Sonderbeziehung nach Russlands Invasion nun obsolet sei.

Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers habe Russland im Zuge des Ukraine Feldzugs innenpolitisch den Wechsel von einer Autokratie zu einer Diktatur vollzogen. „Die deutsche Politik wird mit der brutalen Wirklichkeit konfrontiert und eine Ära, in der die Politik die Gier der Wirtschaft nach Putins günstigen Energieträgern gestillt hat, ist an ihr Ende gekommen. Darüber müssen sich alle, Politik wie Bürger, klar sein“, so Schmid.

Politikexperte mahnt zum Umdenken

Russlands letzter Schwenk hin zu einer durch Gewalt geleiteten Außenpolitik veranlasst Schmid zu der Feststellung: „Die deutsche Bundeswehr ist aktuell nicht in der Lage, unser Land zu verteidigen. Schon im Jahr 1995 litt die Bundeswehr an einem Investitionsdefizit von 30 Milliarden (DM).“

Schmid unterstützt deshalb die derzeitigen Beschlüsse, die Bundeswehr nach jahrzehntelanger Vernachlässigung wieder in die Lage zu versetzen, nicht mehr nur Auslandseinsätze, Diktum der Nullerjahre, durchzuführen, sondern im Verbund mit der NATO die Landesverteidigung zu gewährleisten.

Dabei mahnt der Politikexperte zugleich ein Umdenken der bundesdeutschen Gesellschaft an, deren „Mind Set“ allzu häufig noch von Ich-Bezogenheit, „Achtsamkeit“ und naiver Weltsicht geprägt sei. Darüber hinaus verteidigt Schmid die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine und die bisherigen Sanktionen: „Die Sanktionen wirken, brauchen aber ihre Zeit.“



Sehnsucht des russischen Volkes nach Ansehen

Die Ursache des gegenwärtigen Zustand einer unüberwindbaren Konfrontation mit Russland liegen nach Ansicht des Russlandexperten in zwei Punkten begründet.

Zum einen sei das der Mensch Putin, dessen Wesen durch eine harte Jugend und den Werdegang eines KGB-Offiziers geprägt wurde. Zum anderen sei es die Sehnsucht des russischen Volkes nach Ansehen in der Welt. Dies sei, so Schmid, durch den Untergang des Zarenreiches Ende der 1920er Jahre und der Sowjetunion Ende der 1990er Jahre verloren gegangen.

Russland immer noch größtes Land der Welt

„Die Menschen in Russland mussten innerhalb von 100 Jahren den Untergang von zwei Imperien miterleben.“ Putin selbst sei Zeuge des beispiellosen Niedergangs der Sowjetunion während seiner Zeit in Dresden geworden und habe der Unfähigkeit der damaligen Staatspräsidenten Gorbatschow und Jelzin tatenlos zusehen müssen.

Auch wenn aus externer Sicht Russland noch immer das größte Land der Welt sei, dabei hochgerüstet und ausgestattet mit unerschöpflichen Bodenschätzen, so sei die Sicht einer Mehrheit der Russen auf ihr eigenes Land eine ganz andere. So gelte u. a. der Verlust der Ukraine als Schmach, die Putin maßgeblich mit zu der Aussage verleitete: „Der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts.“

Imperiales Denken in den russischen Eliten

Nach dem Scheitern der GUS verlor Russland rund ein Viertel seines Territoriums und 25 Millionen Russen wurden de facto ausgebürgert, zehn Millionen von ihnen allein in der Ukraine. Diese sei stets die Kornkammer und Waffenschmiede der Sowjetunion gewesen, besaß eisfreie Häfen und galt mit ihrer „Kiewer Rus“ als Geburtsort der russischen Nation.

Putin und seine Entourage spürten diese Haltung in der Bevölkerung und förderten bewusst die Stimmung, das eigene Land sei eine von Feinden umgebene „bedrohte Festung“. „Das imperiale Denken ist in den Eliten nach wie vor tief verwurzelt“, so Schmid. Aus Sicht dieser Eliten sei eine Heilung dieses „postimperialen Phantomschmerzes“ nur dann möglich, wenn die Auswirkungen des Zerfalls revidiert werden. Das befördere den nationalen Patriotismus und führe schlussendlich zum Krieg.