Wahl: Thomas Eigstler will Bürgermeister in Wiggensbach bleiben

Von: Lutz Bäucker

Er will es wieder wissen: Thomas Eigstler bewirbt sich zum dritten Mal als Bürgermeister in Wiggensbach. © Marilen Eigstler

Wiggensbach - Am Sonntag wird wieder der Bürgermeister gewählt in Wiggensbach. Der amtierende Rathauschef Thomas Eigstler kandidiert für seine dritte Amtsperiode.

Er will es wieder wissen: Nach zwei Amtsperioden und zwölf Jahren als Bürgermeister in der Oberallgäuer Gemeinde hat der CSU-Politiker erneut seinen Hut in den Ring geworfen. Bei der Wahl am kommenden Sonntag, 16. Oktober, ist Eigstlereinziger Kandidat. Der Kreisbote hat mit dem 52-Jährigen gesprochen.

Der Bürgermeister kommt gut gelaunt zum Gespräch. „Meine Arbeit macht viel Freude, ich gehe morgens nie griesgrämig ins Rathaus“, sagt er. „Das ,was ich machen kann, das ist sinnstiftend für mich, ich gestalte gern und möchte den Bürgern gute Verhältnisse für ihr Leben organisieren.“ Thomas Eigstler hat gut lachen: Die Marktgemeinde Wiggensbach ist infrastrukturell und finanziell besser aufgestellt als viele andere im Oberallgäu, der Begriff „Defizit“ ist hier ein Fremdwort. „Für mich ist das ein Glücksfall“, freut er sich.

Dass er als gebürtiger Wildpoldsrieder quasi jeden Tag hinüber in seine Heimat schauen kann, erhöht den Spaß am Job. Falls er zum dritten Mal gewählt wird, geht Eigstler in seine insgesamt fünfte Amtszeit an der Spitze einer Kommune: „Von 2002 bis 2010 war ich Bürgermeister in Wasserburg am Bodensee“, erzählt er, seine Ausbildung absolvierte er bei der Stadt Kempten.

Jetzt ohne Gegenkandidaten anzutreten, löst zwiespältige Gefühle bei ihm aus. „Einerseits sehe ich das als Vertrauensbeweis für mich und meine Arbeit, andererseits ist es schade für die Demokratie, denn ohne Alternative auf dem Stimmzettel ist die Wahlbeteiligung erfahrungsgemäß geringer.“





Neue Herausforderungen für den Bürgermeister

Für die kommende Amtsperiode (die offiziell am 15. Januar 2023 beginnt) sieht der Bürgermeister die Gemeinde vor neuen Herausforderungen: Die Energiefrage müsse sozialverträglich gelöst werden, für Wiggensbachs Jugendliche werde ein neuer Treffpunkt geplant, die steigende Nachfrage nach „betreutem Wohnen“ soll durch mehr entsprechende Wohnungen befriedigt werden. „Auf Dauer können unsere Jugendlichen nicht in der Arena bleiben und die bisher 21 betreuten Seniorenwohnungen reichen bei der absehbaren demographischen Entwicklung nicht mehr aus.“



Beim Thema Energie kann Wiggensbach besonders stolz auf seine neue Photovoltaik-Freiflächenanlage sein, findet der Gemeindechef. „Die gehört uns zu 40 Prozent, d.h. wir bekommen auch 40 Prozent der Einnahmen.“ Die Kosten für den kommunalen Wasser- und Stromverbrauch sieht er für die nächsten Jahre stabil, der Bereich Wärme dürfte aber deutlich teurer werden, trotz aller Einsparbemühungen. „Da ist die Zitrone praktisch ausgequetscht.“ Inwieweit Wiggensbach die Erzeugung von Strom aus eigenen Quellen steigern kann, bleibt abzuwarten. „Schon 2012 haben wir unsere erste PV-Anlage auf dem Rathausdach installiert“, erinnert er. „Und es gibt nach wie vor Dächer ohne Solaranlagen. Da geht noch was.“



Ein Rufbus soll die Wiggensbacher mobiler machen

Auch die Mobilität in und um Wiggensbach könne weiter optimiert werden, weiß Eigstler. Das kommunale E-Car-Sharing-Angebot, die Mitfahrbänkle „für moderne Tramper unter uns“ und Stromladesäulen sind aktuelle Steine im Mobilitäts-Mosaik. „Ich möchte gern einen Rufbus einführen“, so der Bürgermeister. „Der wird vor allem die Anbindung und die Mobilität für die Bürger in unseren 72 Ortsteilen und Weilern deutlich verbessern.“



Gerade wird eine Studie diskutiert, die für das Wiggensbacher Ortszentrum „Tempo 30“ vorsieht, was nach Auffassung der Fachleute die „Aufenthaltsqualität deutlich erhöhen wird“.



In Sachen Radinfrastruktur sei noch Luft nach oben, weder die heißdiskutierte Asphaltierung der „Isnybähnle-Trasse“ noch die Anbindung Wiggensbachs über Neuhausen nach Kempten seien derzeit realistisch, räumt Eigstler ein. „Das liegt auch nicht allein in unserer Macht, das muss übergeordnet und politisch entschieden werden.“ Als Vorsitzender der Versammlung aller 28 Oberallgäuer Bürgermeister sieht er aktuell, dass sich die Einstellung gegenüber dem Radverkehr und seinen Bedürfnissen generell zum Positiven wendet.



Trotz der Ausweisung einer neuen Fläche von 1,2 Hektar im Gewerbegebiet „Am Mühlbach“ setzt der Bürgermeister nicht auf die Ansiedlung neuer Firmen. „Wir möchten unsere bisher ansässigen Betriebe und Handwerker bei uns behalten und bieten ihnen jetzt die Möglichkeit, sich in Wiggensbach noch stärker zu etablieren.“



„Ich liebe Herausforderungen!“, sagt Thomas Eigstler.

Thomas Eigstler dürften die Herausforderungen nach einer Wiederwahl nicht ausgehen. „Ich liebe das!“, gibt er zu und sagt: „Probleme zu lösen, das mach ich gern.“ Die Zeit für seine Hob­bys „Lesen, Joggen und Ortsgeschichte“ dürfte also auch in den nächsten sechs Jahren eher knapp bemessen sein. „Ich hoffe aber sehr, dass meine wahre Leidenschaft nicht zu kurz kommt, und das ist meine Familie.“