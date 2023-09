Wahlplakate in Kempten beschmiert - So reagieren Parteien

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Aus „Enkeltrick“ wird „Klima retten ist kein Trick“. Gut gelaunt waren die Kemptener Grünen bei der Aktion mit Sprüh-Künstler am Donnerstag-Abend. © Spielberg

Kempten - Offensichtlich bringen einige Zeitgenossen nicht die Toleranz auf, Botschaften und Slogans politisch andersgesinnter Parteien zu tolerieren. Wer durch Kempten streift, dem fallen unzählige verschmierte und abgerissene Plakate zur Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober auf. Die Grünen haben sich eine spezielle Gegen-Aktion einfallen lassen.

Vornehmlich handelt es sich dabei um Großplakate von Bündnis90/Die Grünen und der FDP, deren Slogans übermalt werden. Ihre Großplakate, die ein junges Mädchen zeigen, erhielten den aufgesprühten Zusatz „Enkeltrick“, die der Liberalen, die das Gesicht ihres Spitzenkandidaten Martin Hagen zeigen, die Aufschrift „Radikal verlogen“. Andere Großplakate, wie jene mit dem Antlitz des Ministerpräsident Markus Söder, werden zum Teil in großen Streifen abgerissen - so gesehen in Sankt Mang.

Intelligent kontern

Da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass Strafanzeigen nicht zur Ergreifung der Täter führen, wollten die Grünen diesmal mit einer Gegen-Sprühaktion retournieren. Gemeinsam mit einem bekannten Graffiti-Künstler machte man am Donnerstag an den beschmierten Großplakaten Halt und konterte die aufgesprühten Slogans mit Sätzen wie „Klima retten ist kein Trick“ oder „Grüne Sekte - Jetzt Mitglied werden“.

„Die Großplakate jedes Mal neu drucken zu lassen, ist ein erheblicher finanzieller Aufwand, den wir nicht so einfach stemmen können“, sagt Anja Zengerle vom Kreisvorstand Kempten von Bündnis 90/Die Grünen. Katharina Schrader, Direktkandidatin der SPD für den Bezirkstag, antwortet auf Anfrage: „Grundsätzlich verurteilen wir den Vandalismus und die Beschädigungen / Schmierereien auf den Plakaten. […] Bezüglich der Großflächigen Plakate ist die Bayern-SPD Auftraggeber und über die Beschädigungen informiert, die Bayern-SPD erstattet bei sehr starken Beschädigungen (Vandalismus, Feuer, Naziparolen) Anzeige.“

„Die Fratze eines Demokratiefeindes“

Daniela Busse von den Kemptener Freien Demokraten stellt fest: „Die FDP Kempten hat bislang noch keine Anzeige erstattet. Wir hatten das in vergangenen Wahlen bereits gemacht aber es ist bislang nie etwas herausgekommen. […] Parteien sind das Sprachrohr unserer Demokratie in den politischen Gremien. Man muss nicht mit jeder Partei gleichermaßen sympathisieren, aber die Sichtbarkeit durch Wahlwerbung ist für die Sensibilisierung vor Wahlen wichtig. Jeder, der Plakate zerstört, begeht nicht nur Sachbeschädigung, sondern zeigt auch seine wahre Fratze, nämlich die eines Demokratiefeindes.“

Mehr zur Wahl lesen Sie zum Beispiel im Artikel: So geht die Briefwahl