Waltenhofen/Oberdorf: Drei Grünen-Politiker diskutieren mit Bürgern über Flächenfraß

Von: Jörg Spielberg

Drei Grünen-Politiker, die eine angeregte Diskussion zum Thema „Flächenfraß“ im IG OMa e.V. in Martinszelll führten, v.l.n.r.: Thomas Gehring, MdL, Markus Reichart, Bürgermeister von Heimenkirch und Vorsitzender bayerischer Gemeindetag (Bezirk Schwaben), und Erna-Kathrein Groll, 3. Bürgermeisterin von Kempten. © Spielberg

Waltenhofen/Oberdorf – Nachhaltige Flächenpolitik und zukunftsfähige strategische Entwicklung bedarf einer klar definierten Perspektive. Täglich verschwinden in Bayern rund elf Hektar oder 14 Fußballfelder an Naturfläche.

Verkehrsentwicklung, Gewerbeansiedlung und Wohnraumentwicklung – all das sorgt für den sogenannten Flächenfraß. Der Freistaat Bayern liegt im Bundesvergleich in der Statistik zum Flächenverbrauch vorn und das schafft für Anhänger der Partei die Grünen einen dringenden Handlungsbedarf. Deshalb lud der Landtagsabgeordnete und Vizepräsident des Bayerischen Landtags Thomas Gehring zu einer Diskussionsveranstaltung ins Café OMa im Bahnhof von Oberdorf ein. Neben ihm als Diskutant waren auch Markus Reichart, Bürgermeister von Heimenkirch und Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetages (Bereich Schwaben), sowie Kemptens 3. Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll erschienen.

Rund 40 Besucher und Besucherinnen interessierten sich für die Veranstaltung.

14 Fußballfelder täglich

Die Bayerische Staatsregierung hat den täglichen Flächenverbrauch an landwirtschaftlichen Flächen auf ein Höchstmaß von fünf Hektar im Koalitionsvertrag festgesetzt. In der Realität aber sind es rund elf Hektar, die täglich verbaut oder versiegelt werden, zudem fehlen Kontrollen bei den zu schaffenden Ausgleichsflächen. „Aus Gründen des Klimaund Umweltschutzes müssen wir den Flächenfraß begrenzen“, so Gehring bei der Begrüßung.

„Die schwarz-orange Spezi-Koalition macht allerdings keine Anstalten, diesen Trend zu stoppen und lässt die Verantwortlichen in den Kommunen allein. Dabei stehen kommunale Entscheidungsträger und Verantwortliche in der Regionalentwicklung in einem ständigen Spagat und einer Zerreißprobe zwischen der Entscheidung für notwendige Entwicklungsflächen und dringend erforderlichen Maßnahmen zum Flächensparen“, sagte Gehring.

Flächennutzungsplan 2040

Kemptens 3. Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll erklärte am zukünftigen Flächennutzunsgplan 2040 für Kempten, wie bereits im Vorfeld der Verbrauch von Flächen vermieden werden könne. Zuerst werde eine Lenkungsgruppe gegründet, die Voruntersuchungen hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung und zum baulichen Bestand vornimmt, bevor in einer zweiten Phase auch die Bürger in Form von Workshops und Onlinebefragungen befragt werden. An dieser Stelle können Bürger Einfluss darauf nehmen, wie beim Flächenverbrauch gespart werden kann. Kempten hat einen hohen Zuzug an Neubürgern und es mangelt an Fläche für Wohnbau und Gewerbe. Bereits ansässige Betriebe können sich nicht weiterentwickeln und für Neuansiedlungen fehlen Flächen, allerdings braucht die Stadt Einnahmen aus Gewerbesteuer. Im Wohnungsbau besteht für die kommenden Jahren ein hoher Bedarf an günstigem Wohnraum.

Den Weg, diese Herausforderungen zu lösen, beschreibt Groll aus Sicht ihrer Partei mit den Worten: „Innen vor Außen“. Neuausweisung in Maßen nur dort, wo Infrastruktur vorhanden ist, ökologische Vergabekriterien für Gewerbeansiedlungen entwickeln, flächensparendes Bauen u.a. durch Geschossbau, Vorgaben zur Dachbegrünung, Reduzierung der vorgeschriebenen Stellplatzschlüssel, das sind u.a. die Rezepte mit denen die Grünen den Flächenfraß eindämmen wollen. Auf Landesebene fordern am Abend unisono alle Diskutanten ein festes Flächensparziel im Landesentwicklungsprogramm und in den Regionalplänen.

Gute Ansätze in Heimenkirch

Um über Flächenfraß in kleineren Gemeinden zu sprechen, war der Bürgermeister von Heimenkirch Markus Reichart eingeladen worden. Er setzt darauf, bei allen Belangen der Gemeindeentwicklung die Bevölkerung einzubeziehen. Reichart konnte von erfolgreichen Beispielen aus seiner Gemeinde berichten. So konnte rund die Hälfte von 50 Eigentümern innerörtlicher Flächen dazu bewegt werden, ihre Flächen für Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Als sich der ortsansässige Nahversorger vergrößern wollte, bot ihm Markus Reichart gegen den Widerstand einiger Bürger und Vereine lediglich den innerörtlichen Festplatz an, um eine Neuansiedlung im Außenbereich zu vermeiden. Die Widerstände konnten im Dialog beseitigt werden und heute freuen sich alle Beteiligten über einen florierenden Supermarkt in der Ortsmitte.

Da auch in Heimenkirch viele alte Gebäude unternutzt sind, möchte die Gemeinde eine barrierefreie Seniorenresidenz in der Ortsmitte errichten, in dem all diejenigen eine neue Heimstätte erhalten, die ihren bisherigen zu großen Wohnbesitz an junge Familien vermieten oder verkaufen. Reichart war es wichtig, das Thema Wohnraumschaffung nicht nur als ökologisches, sondern immer auch als soziales Thema zu sehen. Im Anschluss zu den Vorträgen gab es eine interessante Diskussion, bei der u.a. über Tiny-Häuser (spannend aber nicht platzsparend); das Neubaugebiet in Akams und die Umwandlung von Industriebrachen in Naturräume diskutiert wurde.